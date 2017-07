Cinco libros recomendados por Mark Zuckerberg

Lo que se puede decir de Mark Zuckerberg siempre se quedará corto. Que es una de las personas más poderosas del mundo; que tiene un emporio de tecnología y que además, todo lo que dice en su Facebook se convierte en un credo para sus seguidores.

En 2015, Zuckerberg invitó a sus seguidores de Facebook a leer ‘El fin del poder’, un libro del venezolano Moisés Naím. Luego de su sugerencia, el libro se agotó en las librerías del mundo en menos de 48 horas y ese mismo año fue elegido por el Financial Times como el Mejor Libro del Año.

Ahora el genio tiene un patrimonio aproximado de 35 mil millones de dólares y es sin duda un líder mundial que quiere enganchar a la gente con buenas actividades como lo es el hábito de la lectura. En este caso, Zuckerberg lanzó una lista de los mejores libros para nutrir la creatividad, combatir la pobreza mundial y entender el propósito de vida.

Los ángeles que llevamos dentro (Steven Pinker)

“Este libro refleja que a pesar de las múltiples guerras de hoy, es la época menos violencia de la historia de la humanidad” reseña Zuckerberg. El autor hace un análisis profundo sobre la historia de la humanidad para llegar a la conclusión de que podemos tener esperanza en la humanidad pues la historia demuestra que con el paso del tiempo la violencia es menor a la de hace unos siglos.

La finanza de los pobres (Daryl Collins)

“Es asombroso que casi la mitad del mundo viva con un dólar al día. Este libro me ayudó a entender cómo las familias invierten su dinero para apoyarse entre sí. Este libro hace parte de mi colección persona porque me ayuda a entender la pobreza y soluciones para erradicar la pobreza” cuenta Zuckerberg en su Facebook. El libro hace parte de una gran investigación en la que encuentran que las personas que viven con un dólar al día no tienen acceso a las instituciones bancarias, por lo que no conocer el concepto de ahorro y por lo tanto no pueden pensar en un futuro más allá que el siguiente día.

Creatividad S.A (Ed Catmull)

“Este libro me encanta porque da a conocer de primera mano cómo llegó Pixar a ser una de las compañías más exitosas en innovación y creatividad” afirma el creador de Facebook. Este libro repasa la historia sobre Pixar de la mano de Catmull, presidente de la compañía. Aquí cuenta las glorias y las derrotas que tuvo que vivir con su equipo para llegar al éxito.

The Muqaddimah (Ibn Khaldun)

“Es una gran historia del mundo escrita por un intelectual del siglo XIII. Es interesante ver lo que se entendía en este momento como la cosmovisión general, pese a que ahora son refutadas 700 años después por historiadores”. El título del libro traduce literalmente ‘La Introducción’ y cuenta cómo existen elementos universales que unen a la humanidad hacia un mejor futuro. Ibn Khaldun, su escritor, fue una de las mentes más brillantes de la sociología moderna y la historia del siglo XIV.

La fábrica de la ideas (Jon Gertner)

Zuckerberg usa este libro cada vez que tiene un bloqueo. “Este libro sirve para saber en qué ambientes se desarrolla la creatividad y qué elementos son necesarios para encontrar innovación”. Este libro es considerado como ‘la enciclopedia de Silicon Valley’, ya que cuenta desde, 1920 a 1980, como nacieron los nuevos modelos de negocio y las nuevas tecnologías que controlan el mundo.