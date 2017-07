Escuche el nuevo sencillo de Ringo Starr

El baterista de The Beatles anunció que está trabajando en ‘Give More Love’, un nuevo álbum que se estrena en septiembre. Disfrute este adelanto.

Tras la separación de The Beatles el 10 de abril de 1970, Ringo Starr empezó a producir música inspirada en el jazz (Sentimental Journey) y el country (Beaucoups of Blues) que contó con la participación de amigos como el mismo George Martin, productor y arreglista de The Beatles. Estos primeros trabajos tuvieron un éxito moderado y Starr se enfocó en llamar a más músicos para que aparecieran en sus álbumes como Billy Preston, Robbie Robertson, Elton John, Harry Nilsson y Vini Poncia.

Esta combinación le dio a ex baterista de The Beatles la posibilidad de grabar 17 álbumes que le dieron un sonido alternativo, entre rock, jazz y soul de los que se destacan Goodnight Vienna (1974); Bad Boy (1978); Time Takes Time (1992); Ringo Rama (2003); Liverpool 8 (2008) y Postcards of Paradise (2015).

Ahora en 2017, Starr, de 77 años, repite la fórmula del éxito para su nuevo álbum Give More Love, que estrenará el próximo 15 de septiembre. Este proyecto contará con 10 canciones y la participación especial de Peter Frampton, Joe Walsh, Edgar Winter, Benmont Tench y Paul McCartney, quien acompañó a Starr en la producción del disco y que además también le pide a Ringo que lo acompañe a la producción de sus discos.

Thanks for coming over man and playing Great bass. I love you man peace and love. 😎✌️🌟💖😇☮ pic.twitter.com/Z5kpyLLlkO — #RingoStarr (@ringostarrmusic) 20 de febrero de 2017

Give More Love tendrá una selección especial de los éxitos de Ringo como ‘Photograph’; ‘You Can’t Fight Lightning’ ; ‘Don’t Pass Me By’ y ‘Back Off Boogaloo’. Mientras llega el día de su lanzamiento le dejamos el primer sencillo, homónimo al álbum.