Vea los cinco mejores videos de Prince

Cuatro décadas de carrera musical; cientos de controversias por el uso indiscriminado de sus canciones por internet; treinta nominaciones y siete premios Grammy fue solamente algunos de los recuerdos que dejó Prince a la generación que le dijo adiós a los cassettes y le dio la bienvenida a las aplicaciones de streaming hasta hoy.

Gracias a una alianza entre sus representantes y Warner Bros. Records ya se encuentran disponibles en YouTube ‘When Doves Cry’; ‘Let’s Go Crazy’; Take Me Without You’; ‘I Would Die 4 U’ y ‘Baby I’m A Star’. Esto promete ser sólo el comienzo de una veintena de éxitos que llegarán a la plataforma, sin contar con los 22 álbumes disponibles en Spotify.

Aunque Prince, quien falleció el 21 de abril de 2016, no estuvo de acuerdo con la publicación de sus videos en YouTube. La familia y los representantes alegan que necesitan dinero para conservar su mansión, ‘Purple Family’ de Mineápolis, Estados Unidos.

Disfrute los videos Prince aquí:

Bonus track