Carlos Vives entró al Salón de la Fama de los Compositores Latinos

Carlos Vives es sin duda uno de los artistas más representativos de Colombia. Con 20 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, un nuevo sonido entre el pop, rock y los juglares vallenatos ha logrado reinventarse con el paso de los años. Así lo demuestra su veintena de nominaciones al Grammy Latino; 11 Grammys Latinos, 2 Grammys y varios álbumes de oro.

Por su notable representación de la música colombiana en el mundo, la academia reconocerá a Vives el próximo 19 de octubre en la apertura de los premios La Musa Awards, que se celebran en el James L. Knight de Miami. Allí también recibirá el premios ‘Icono de la organización’.

“Carlos Vives es uno de los gigantes mundiales de la música latina, no solo como creador visionario e influyente, sino también como un icono incomparable para todos, como artista intérprete o ejecutante. Este año nos reunimos con el artista en los premios La Musa de 2017, donde podemos celebrar y honrar su imponente carrera y sus contribuciones a la música y la cultura latina” contó en un comunicado Rudy Pérez, presidente del Salón de la Fama.

A lo que respondió Vives con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram: “Este honor me ha tomado por sorpresa y nunca pensé, en mis sueños más salvajes, que se me presente con este reconocimiento. En mi trabajo en música, a menudo me enfrentan a los retos de la composición, y cada álbum ha sido un proceso desafiante que me gusta. Estoy agradecido por este honor y lo celebro con la gente que me inspira todos los días, mis fans”.

Ayer no podía de la alegría con la honra que me hacían mis amigos del @fesvallenato y hoy me honran ingresando al Latin Songwriters Hall of Fame con el premio ícono en la quinta edición de @lamusaawards, gracias a todos!!!

Para entrar en este prestigioso salón de la fama, las directivas hacen un alista de artistas que tengan 20 años o más de carrera y que su música tenga una impacto positivo en la evolución del lenguaje y el desarrollo de la cultura latina.