Vea las adaptaciones de ‘Los Miserables’ que probablemente usted no conocía

Víctor Hugo es uno de los poetas más importantes de la literatura francesa del siglo XIX. Su labor como novelista y dramaturgo dejó grandes relatos como ‘El rey se divierte’ (obra de teatro 1832); ‘Torquemada’ (obra 1882); ‘Nuestra Señora de París’ (novela, 1831) y ‘Los Miserables’ (novela 1862).

Esta última es una de las obras más conocidas del autor. La novela cuenta la historia de Fantine y Jean Valjean, dos personajes que se debaten entre el bien y el mal; injusticia, redención y revolución. Esta historia sirvió como defensa de los oprimidos en Francia donde la sociedad no quiera ningún cambio en la política y que terminó con la Revolución Francesa.

Esta increíble historia llevó a cientos de dramaturgos, cineastas y músicos a encontrar una inspiración y en cierto modo un homenaje a la obra de ‘Los Miserables’ que revisaremos a continuación.

Victor Hugo et les principaux personnages des Misérables (primer homenaje al poeta francés)

Los hermanos Lumière, considerados los padres del cine, hicieron en 1897 un tributo al poeta Víctor Hugo con un corto inspirado en ‘Los Miserables’. En el video se ve a un solo personaje interpretando al poeta, Jean Valjean, Obispo Myriel, el esclavista y padre de los Thénardier y el policía Javert.

Les Misérables, J. Stuart Blackton (primera adaptación al cine)

Actualmente no existen registros de la película. Foto: upclosed.com Actualmente no existen registros de la película. Foto: upclosed.com

Del 4 de septiembre al 27 de noviembre de 1909 el británico J. Stuart Blackton, considerado el padre del cine mudo, hizo una adaptación de la novela en cuatro cortos. La película fue protagonizada por Maurice Costello y William V. Ranous, ambos estadounidenses y referentes del cine mudo. La trama está centrada en la historia de Jean Valjean, quién logra escapar de prisión y encontrar refugio con el Obispo Myriel.

Les Misérables, Claude-Michel Shönberg y Alain Boublil (musical)

Este musical existe desde 1985 y desde la música hasta las letras están basadas en la novela de Víctor Hugo. Su presentación ha sido tan exitosa que tiene un premio Tony por partitura por canciones como ‘I Dreamed a Dream’; ‘On My Own’ y ‘One Day More’. Por otro lado cuenta con numerosas adaptaciones como la del 2003 en Broadway cuando Ricky Martin hizo el papel de Marius Pontmercy y la crítica de The Associated Press dijo: “es tiempo de imponer una nueva ley en Broadway: que ponga a Ricky Martin en todas las obras”.

En 2012 hubo otra adaptación del musical, esta vez para el cine, interpretada por estrellas como Hugh Jackman, Russell Crowe, Eddie Redmayne y Anne Hathaway. Esta última obtuvo un Óscar y un Bafta por Mejor Actriz de Reparto por el papel de Fantine.

Les Misérables, Bille August (película)

En 1998 el danés Bille August decidió llevar la novela de Víctor Hugo a otro nivel con actores de talla internacional como Liam Neeson como Jean Veljean; Geoffrey Rush como Javert; Uma Thurman como Fantine y Claire Danes como Cosette, entre otros personajes.

Les Misérables, SunNeko Lee y Crystal Silvermoon (cómic)

SunNeko Lee se dedica a rescatar historias clásicas y convertirlas en historietas manga. En esta oportunidad la obra de Víctor Hugo sirvió de inspiración para que Jean Valjean, cobre vida en una versión manga y escape del policía Javert y luego encuentre un motivo para vivir con la llegada de Cosette.