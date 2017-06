Britney Spears habló por primera vez sobre sus años más oscuros

Britney Spears es sin duda alguna el ídolo de una generación, una chica norteamericana que con solo 18 años logró conquistar a muchas adolescentes alrededor del mundo. Todos recordamos su video musical “Baby One More Time” (1999) que al principio parece ser solo una historia de una chica dulce e inocente en un día normal de colegio. Pero a los pocos minutos, la estrella pop nos sorprende con una coreografía impetuosa, con pasos que seguramente todos intentamos imitar alguna vez. Incluso ella puso de moda a finales de los noventa las faldas cortas, el rosado, los piercing en el ombligo y las trenzas.

Y es que el mundo entero fue testigo de sus triunfos, desde sus inicios en la industria musical, y de cómo fue convirtiéndose en una de las mejores cantantes del pop. Al escuchar su nombre de inmediato tarareamos sus éxitos musicales como Oops!… I did it again o Toxic. Pero uno de los momentos en los que Britney Spears causó mayor sensación fue cuando besó a Madonna en los Video’s Music Awards de 2003, cuando era novia del también cantante Justin Timberlake. Al instante, la Reina del Pop besó a su otra compañera de escenario Christina Aguilera.

Así como esta artista se catapultó en la fama global, con momentos de gloria y esplendor, cayó ante los ojos de sus fans estrepitosamente. En 2007 sorprendió al mundo entero cuando se rapó por completo el pelo, luego atacó un carro con un paraguas y a final de este año, quizás el peor de su vida, iniciaba una batalla legal con su exesposo por la custodia de sus hijos. Después de su recaída se vio obligada a dejar atrás la fama por un instante y a priorizar su salud mental.

Después de diez años Britney Spears rompió el silencio. La cantante habló por primera vez de su crisis en una entrevista con el diario israelí “Yediot Ahronot”, en el marco de su presentación en Tel Aviv el próximo 3 de julio (evento por el que se cambió la fecha de las elecciones primarias en el país). En esta exclusiva la cantante reflexionó sobre sus “horribles veintes”, y afirmó que esta fue la etapa más difícil de su vida pues tuvo que enfrentar muchos problemas personales que la llevaron al borde de la desesperación.

Durante la entrevista la cantante recordó algunos de sus episodios más oscuros, como cuando bailó con una serpiente en su presentación de “Slave 4U” en los Video’s Music Awards de 2001. Sin embargo, a finales de 2006 la fotografiaron manejando mientras sostenía a su bebé en el regazo causando aún más polémica: “Los paparazzi hicieron que yo no saliera de mi casa por dos años”.

En estos episodios de su vida se sentía desorientada, y no sabía qué hacer con su vida. Era una persona totalmente diferente, no sabía que era lo bueno o lo malo, y simplemente se dejaba llevar por el instinto. “Lo cierto es que estaba tratando de complacer a todo el mundo a mi alrededor, menos a mí misma, y ahora que lo recuerdo me preguntó en qué estaba pensando”.

Además, afirma que se convirtió en estrella muy joven, y que solo en un instante pasó de ser una niña a ser en una de las cantantes del pop más reconocidas del mundo: “A pesar de la fama que tuve en mis veinte, la verdad es que prefiero mis treinta porque ahora me conozco mejor que antes”.

Aunque ya no es la Princesa del Pop, Britney Spears atravesó una verdadera catarsis. Actualmente, con 35 años, se encuentra en el mejor momento de su vida disfrutando plenamente de su maternidad con sus hijos Jayden y Sean, de 12 y 11 años respectivamente.

La estrella dio un consejo para las nuevas generaciones durante la entrevista: “todo el que empiece esta carrera a temprana edad debe tener en cuenta que hay que balancear la vida, para poder permanecer en la industria y no perder el control de la faceta personal”.