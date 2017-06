Vea las cinco películas que cambiaron de director en pleno rodaje

Por estos días Lucasfilm es sinónimo de discusiones, problemas creativos y actores indispuestos. Todo se debe a ‘Star Wars:Han Solo’, la película que quiere contar cómo fue la juventud del mítico héroe de Star Wars, interpretado originalmente por Harrison Ford. Las discusiones surgieron a raíz de los directores Phil Lord (Lluvia de hamburguesas) y Christopher Miller (Lego Movie), quienes tenían la idea de darle un tinte cómico a la historia, decisión que no fue recibida por Lucasfilm, dueña de los derechos y Disney, productora principal.

Segundo, el actor Alden Ehrenreich, quien interpretará a Han Solo, dio la estocada final para despedir a Lord y Miller según revela The Hollywood Reporter: “Ehrenreich empezó a preocuparse por el tono que los directores le dieron a la película. Incluso, compara su personaje con el de Ace Ventura (Jim Carrey)”.

Estas preocupaciones llevaron a Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, a reemplazar a los directores con Ron Howard, ganador del Óscar a Mejor Director con ‘Una mente maravillosa’ (2001), quien ahora tiene la tarea de revisar el material grabado y decidir en qué punto comenzar.

No es la primera vez que directores, actores y productoras no se ponen de acuerdo para el futuro de una película. Incluso, grandes joyas del cine pasaron por estos mismos problemas. Por eso, seleccionamos las cinco películas que cambiaron de director a mitad del rodaje y que lograron ser un éxito.

El mago de Oz (1939)

Este clásico del cine a nivel mundial tuvo un cambio de director por pura coincidencia. Richard Thorpe hubiera sido el original director de la cinta de no ser porque el actor Budy Epsen (Hombre de lata) se enfermó por el maquillaje de su personaje, lo que le dio tiempo al productor Mervyn LeRoy, de Metro Goldwyn Mayer, a revisar el material y darse cuenta que no era lo que él quería.

Finalmente, George Cukor se hizo cargo del proyecto quien a su vez dejó el proyecto ad portas de su estreno, eso, sin contar con la llegada de Victor Fleming, quien se quedó con el crédito y le dio el toque musical con el que ganó dos premios Óscar en 1940 (Mejor música original y canción).

Espartaco (1960)

El clásico de soldados romanos y esclavos pasó por un problema de diferencias creativas entre Anthony Mann, el director y Kirk Douglas, el actor principal. La diferencia fue que Douglas acusó con la productora Bryna Productions que Mann no estaba siguiendo la trama principal de la novela homónima de Howard Fast.

La productora revisó el material y decidió despedir a Mann cuando sólo llevaba una semana de grabación. El director Stanley Kubrick tomó el mando de Espartaco y la llevó a ganar cuatro premios Óscar, entre ellos Mejor Actor de Reparto (Peter Ustinov), Fotografía, Producción y Vestuario.

Historia Americana X (1998)

El británico Tony Kaye dirigió toda la película, pero los productores de New Line Cinema no les convenció la edición de la película por lo que le pidieron a Edward Norton, protagonista de la misma, reordenar la cinta, propuesta que no le gustó nada a Kaye.

La idea de Norton ofendió a Kaye, pues la variación alternó tanto la historia original que no quedó rastro del Británico. Esto llevó a Kaye a declarar plagio frente a los medios como lo relata The Guardian: “En ese tiempo, encontré una película completamente nueva, una que nunca me permitieron terminar. En ese momento dejaron a Norton, el chico de oro de Hollywood, trabajar en la edición. Estaba tan asombrado por lo que habían hecho que golpeé la pared tan fuerte que me rompí la mano”.

Aunque la película tuvo solamente una nominación al Óscar, Mejor Actor Principal (Edward Norton), trascendió como una historia de culto.

The Hobbit (2011- 2014)

El director original de la precuela de ‘El señor de los anillos’ fue Guillermo Del Toro. Sin embargo, la historia fue creciendo de forma incontrolable que la productora decidió dividir la película en dos. Esta decisión tardó más de lo esperado por lo que Del Toro abandonó la dirección dejando a Peter Jackson a cargo.

Jackson decidió hacer una trilogía con la historia de Bilbo Bolsón con El Hobbit un viaje inesperado, la desolación de Smaug y la Batalla de los Cinco Ejércitos. Pese al cambio de director la película logró ser un éxito en taquilla, más allá de los premios de la academia, con 997,4 millones de dólares de 675 millones invertidos.

Ant-Man (2015)

Edgar Wright dirigió en un 90% la película de este superhéroe de Marvel, el problema fue que tardó 8 años en presentar toda la propuesta en un sólo conjunto que las directivas de Marvel decidieron contratar a Peyton Reed para que terminara la película.

Finalmente, Reed apareció en los créditos como único director de la película, mientras que Wright quedó como guionista. Wright después le confesó a la revista especializada Variety que: “en un principio yo era el director y guionista, pero ellos (Marvel) querían otra versión del guion sin mi. Lo que me pareció difícil de aceptar porque de esa manera te involucras menos en el proyecto y empiezas a preguntarte cuál es tu papel dentro de la película”.