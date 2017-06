Ya llega el Festival de Cine Independiente a Bogotá

IndieBo lleva tres años trayendo a Bogotá las películas más aclamadas por la crítica de varios festivales especializados como Cannes; Festival de cine de Toronto y el Festival de Cine de Sundance. De cada uno de ellos extrae lo mejor y lo más innovador para presentar en salas de cine, parques y espacios públicos por todo Bogotá con el objetivo de sensibilizar, humanizar y conectar a los miembros de cualquier sociedad.

El proyecto ha sido tan importante, a nivel nacional e internacional, que hay historias de 35 países, con más de 45 mil espectadores. A esto se le suma la mención especial de Martin Scorsese, quien junto con su fundación The Film Foundation envió 10 películas entre las que están ‘El rostro impenetrable’; ‘Nido de ratas’ y ‘Sucedió una noche’ entre otros clásicos.

“El cine nos toca el corazón, despierta nuestra visión y cambia la manera en que vemos las cosas. Nos lleva a otro lugares. Abre puertas y mentes. Las películas son las memorias de nuestro tiempo. Debemos mantenerlas vivas” contó Scorsese al medio especializado Variety.

El festival tendrá también una presentación especial de ‘La Gente de la Universal’, película dirigida por Felipe Aljure y protagonizada por Robinson Díaz y Álvaro Rodríguez. Sin más preámbulos, Diners le recomienda estas películas para no perderse en el Festival de Cine Independiente de Bogotá.

Categoría En Foco

Personal Shopper

Director: Olivier Assayas

Protagonista: Kristen Stewart

Premios: Dos premios Cannes a Mejor Director y Mejor Actriz Principal (2016)

20th Century Women

Director: Mike Mills

Protagonistas: Annette Bening, Elle Fanning, Greta Gerwig

Premios: Mejor Actriz Principal (Elle Fanning) en el Festival de cine de Atlanta 2016 y Mejor Guion en el International Online Cinema Awards (INOCA, 2017)

Maudie

Director: Aisling Walsh

Protagonistas: Ethan Hawke, Sally Hawkins, Kari Matchett

Premios: Mejor característica teatral en el Canadian Society of Cinematographers Awards 2017 y Mejor Película en Cinefest Sudbury 2016

The edge of seventeen

Director: Kelly Fremon Craig

Protagonistas: Hailee Steinfeld, Haley Lu Richardson, Blake Jenner

Premios: Mejor debut dirección (Kelly Fremon Craig) en el Detroit Film Critic Society 2016; Mejor primer película en el Florida Film Critics Circle Awards 2016 y Mejor Película en el New York Film Critics Circle Awards 2016.

The Party

Director: Sally Potter

Protagonistas: Patricia Clarkson, Bruno Ganz, Cherry Jones

Premios: Premio del cine de gremio en Berlin International Film Festival 2017

Categoría Retrospectiva (Clásicos)

Rebeldes sin causa

Director: Nicholas Ray

Protagonistas:James Dean, Natalie Wood, Sal Mineo

Testigo a cargo

Director: Billy Wilder

Protagonistas:Tyrone Power, Marlene Dietrich, Charles Laughton

Sombra de una duda

Director: Alfred Hitchcock

Protagonistas: Teresa Wright, Joseph Cotten, Macdonald Carey

La Gente de la Universal

Director: Felipe Aljure

Protagonistas:Robinson Díaz y Álvaro Rodríguez

Categoría Mundo

Película: Sweet Virginia

Director: Jamie M. Dagg

Protagonistas: Imogen Poots, Jon Bernthal, Rosemarie DeWitt

Categoría Ventanas Abiertas

Película: City of ghost

Director: Matthew Heineman

Protagonistas: documental

Categoría Lente Lateral

Película: November

Director: Rainer Sarnet

Protagonistas: Rea Lest, Jorgen Liik, Arvo Kukumagi

Categoría Encuentros

Película: El Inca

Director: Ignacio Castillo Cottin

Protagonistas:Alexander Leterni, Scarlett Jaimes, Miguel Ferrari

Categoría Media Noche

Película: It comes at night

Director: Trey Edward Shults

Protagonistas: Carmen Ejogo, Christopher Abbott, Joel Edgerton, Riley Keough

Categoría Indie Kids

Película: Paprika

Director: Satoshi Kon

Protagonistas: anime