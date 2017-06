Así se vivió el Festival Glastonbury 2017

Cada año alrededor de 1.500 personas provenientes de todo el mundo tienen una cita imperdible, la penúltima semana de junio, en Somerset un pequeño pueblo al sur de Inglaterra. Entre la naturaleza y las tiendas de campaña con forma de pirámide, se celebra el Festival Glastonbury, el mejor evento de música y arte contemporáneo del mundo.

#Glastonbury2017 Una publicación compartida de Glastonbury Festival (@glastofest) el 22 de Jun de 2017 a la(s) 4:34 PDT

Todas las ediciones están cargadas de música, juegos pirotécnicos, luces y banderas multicolores, que este año coincidieron con la celebración del Orgullo Gay. Del 21 al 25 de junio el público se deleitó con las presentaciones de Radiohead, Foo Fighters, y Ed Sheeran, quienes encabezaron el espectáculo.

#Glastonbury2017 Una publicación compartida de Glastonbury Festival (@glastofest) el 22 de Jun de 2017 a la(s) 2:18 PDT

La banda británica de rock Radiohead celebra en 2017 veinte años de su disco “Ok Computer” y estrenaron recientemente su producción “A Moon Shaped Pool”. Durante dos horas de concierto los asistentes entonaron sus clásicos, como Creep y Karma Police. Sin embargo, su presentación no recibió buenas críticas en los medios locales: “la próxima vez que vea en vivo a mi banda favorita, no voy a decir qué tan malos estuvieron porque probablemente los odie tanto que ni siquiera esté viéndolos”, afirmó Rob Davies, periodista en The Guardian.

#Glastonbury2017 Una publicación compartida de Glastonbury Festival (@glastofest) el 23 de Jun de 2017 a la(s) 2:16 PDT

El sábado el turno fue para los Foo Fighters, que salieron a escena luego de dos años de ausencia en el evento británico. El grupo norteamericano rindió homenaje a Freddie Mercury y David Bowie interpretando Under Pressure. Además, tocaron veinte canciones como My Hero, The Pretender y Best of You. Finalmente, recordaron a los asistentes que el próximo 15 de septiembre de 2017 llega a la industria musical su nuevo álbum “Concrete and Gold”.

#Glastonbury2017 Una publicación compartida de Glastonbury Festival (@glastofest) el 24 de Jun de 2017 a la(s) 2:34 PDT

El domingo Ed Sheeran clausuró la semana del rock y pop con sus temas clásicos como Thinking Out Loud y Photograph, hasta los más recientes de su nuevo álbum “Divide” como Shape of you y Galway Girl. Durante su presentación sostuvo la bandera gay mientras le pedía al público que cantara junto a él: “Para aquellos que nunca han visto uno de mis shows, o no han escuchado alguna de mis canciones por favor pretendan que se las saben, y para los que sí, canten conmigo cada una de las estrofas”.

Más allá de la música…

El líder británico de la oposición Jeremy Corbyn causó sensación en el escenario el sábado 24 de junio. El político dio un discurso de amor, y arremetió contra el presidente Donald Trump recordando que hay que construir puentes y no muros. “Ha sido muy inspirador ver a toda la gente joven que ha participado por primera vez en política, porque están cansados de que les traten de una manera denigrante, y que les digan que su generación tendrá que pagar más para conseguir menos”, afirmó en el escenario.

Recordemos que en las elecciones pasadas del Reino Unido lo apoyó un 63% de votantes, conformado por jóvenes entre 18 y 29 años. Después de las sentidas palabras de Corbyn, el público cantó al unísono “Oh, Jeremy Corbyn”, una frase que nació en un concierto de la banda The Libertines y que desde mayo está en furor en la nación.

#Glastonbury2017 Una publicación compartida de Glastonbury Festival (@glastofest) el 24 de Jun de 2017 a la(s) 9:13 PDT

Una artista británica se tomó el escenario del Glastonbury y conmovió a todo el público, hasta el punto de desatar lágrimas. A través de poesía Kate Tempest denunció al Estado, acusando directamente a la Primera Ministra Theresa May por “dividir el pueblo”. También hizo un llamado a los presentes para reflexionar sobre la inmigración, los problemas en el sistema de salud y educación, y la pobreza que ataca al mundo.

Por su parte, David Beckham inauguró oficialmente las nuevas viviendas de interés social del pueblo de Pilton, municipio de Somerset. El deportista compartió la ceremonia con el pionero de este proyecto Michael Eavis, quien desde 1996 utiliza un terreno donado por el festival para fomentar esta causa benéfica.

Al evento también asistieron figuras del mundo del entretenimiento como la diseñadora Stella McCartney, los actores Johnny Depp, Bradley Cooper, Brad Pitt, Alfie Allen, Tilda Swinton, Cara Delevingne y Margot Robbie.

Desde su primera edición, en 1970, este acontecimiento se toma el último fin de semana de junio, y cada cinco años no se lleva a cabo. Así lo anunció Michael Eavis, el fundador del Glastonbury: “en 2018 no se realizará con el fin de dar a la granja, al pueblo y al equipo del festival un año libre”.