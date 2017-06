“Hasta 67 superhéroes van a aparecer en Avengers: Infinity War”: Scarlett Johansson

La tercera parte de la película de Avengers, promete ser una batalla épica entre el bien y el mal. Así lo reveló Scarlett Johansson en una entrevista con Stephen Colbert para su programa The Late Show donde contó algunos detalles de su trabajo como la Viuda Negra, avances de la película y una escena con más de una docena de superhéroes.

“En una escena en particular, estamos 67 de nosotros reunidos. Hay tantos superhéroes que cuesta diferenciar quién es un personaje de Marvel y quién hace parte del equipo original de los Vengadores” comentó la actriz.

Colbert y el público de la noche quedaron atónitos con la cifra que dió Johansson, con lo que el presentador preguntó ‘¿Qué?¿En una escena hay 62 personajes?’ La actriz que interpreta a la Viuda Negra respondió entre risas: “no, pero sí sé de una escena en la que aparecemos 32 personajes involucrados”.

Estas declaraciones dejaron a más de un aficionado con ganas de saber más sobre la trama y a otros, como los críticos, con dudas sobre el éxito que puede llegar a tener Infinity War. Por un lado, la crítica Manohla Dargis del New York Times recordó que “la segunda película de los Avengers (Age of Ultron) hubo una cantidad exagerada de personajes que no tuvieron oportunidad de establecer un diálogo o presentación lógica, ahora se habla más de 20 por lo que resulta una apuesta muy arriesgada”.

Pese a las dudas sobre su éxito, los hermanos Anthony y Joe Russo sólo han confirmado la aparición de Ant-Man, los Guardianes de la Galaxia, Black Panther, Doctor Strange, Bruja Escarlata, Vision, Spider-Man y el grupo de los Vengadores. Tendremos que esperar un buen tiempo para descubrir quienes serán los otros 50 personajes.

