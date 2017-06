Alejandro Sanz, la persona más influyente de 2017 según los Grammy Latinos

Alejandro Sanz, de 48 años, tiene en su lista de premios 23 Grammy, entre ellos, tres Grammy Anglo a Mejor Álbum Pop Latino con ‘No es lo mismo’ (2004), ‘El tren de los momentos’ (2008) y ‘Paraíso Express’ (2011) y 18 Latin Grammy por Grabación, Canción, Video, Artista Pop del Año en los que recordamos temas como ‘Y sólo se me ocurre amarte’; ‘Cuando nadie me ve’; ‘No es lo mismo’ y ‘Sirope’.

El cantante español se vio sorprendido por el reconocimiento e incluso dejó claro por redes sociales que no se siente merecedor de la mención: “He participado de alguna de estas galas como invitado y es un evento muy especial dentro de las celebraciones alrededor de los Latin Grammy. Me siento feliz e ilusionado de poder vivir lo que va a ser una noche emocionante rodeado de amigos y compañeros” dijo Sanz.

Sin embargo, la academia corroboró su decisión, no sólo por sus premios, sino también por sus contribuciones a organizaciones sin ánimo de lucro como Save the Children, Greenpeace y Médicos sin fronteras. A estas menciones se suman su título de Honoris Causa de la Universidad de Berklee College of Music (Estados Unidos); medalla de oro de la Comunidad de Madrid por apoyo a causas humanitarias y talento y otra medalla de oro entregada por la Casa Blanca por sus contribuciones a la música latina.

Si estos no son suficientes reconocimientos para avalar a Sanz como el artista del año, la academia también resaltó sus 24 millones de seguidores en redes sociales; sus 25 millones de discos vendidos y la titánica tarea de producir 16 álbumes, todos, ganadores de discos platino en España, Latinoamérica y Estados Unidos.

Ahora el cantante se prepara el estreno de su nuevo álbum ‘Más es más’, que se estrena el 24 de junio en España y servirá para celebrar los 20 años de su álbum de ‘Más’ (1997). Sanz recibirá la mención de ‘Persona del Año 2017’ el 15 de noviembre en el Mandalay Bay Convention Center de Las Vegas, donde se celebrará la entrega de los premios de la Academia Latina de la Grabación.