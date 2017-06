Playlist: nueva música para el fin de semana

Aprovechamos el fin de semana para compartir las últimas novedades del mundo de la música. Para empezar nos complace compartir la noticia del regreso de The Killers con un nuevo trabajo discográfico ‘The Man’; una arriesgada propuesta de Selena Gomez con ‘Bad Liar’ y el retorno de lo mejor del pop punk de Green Day con ‘Revolution Radio’.

Por otro lado, incluimos lo nuevo de Calvin Harris con Pharrell Williams y Katy Perry; el nuevo video de The Weeknd; el trabajo en solitario del rapero Macklemore y la nueva canción de Coldplay ‘All I Can Think About Is You’.

Sin más preámbulos escuche todas estas canciones aquí:

The Killers

‘The Man’ es la primera canción del su sexto álbum de estudio ‘Wonderful Wonderful’ y aunque no está confirmada la fecha de estreno, la banda ha tocado esta canción en los principales festivales de verano como Lollapalooza y Austin City Limits.

Selena Gomez

Luego de producir la serie 13 Reasons Why, la cantante estadounidense estrenó ‘Bad liar’ una canción que habla sobre una ruptura amorosa. En el video se puede ver a Gomez en tres papeles diferentes. ¿La puede identificar?

Green Day

‘Revolution Radio’ quiere seducir nuevamente a los jóvenes con la cultura del pop punk, acudiendo a los recuerdo de la banda estadounidense comandada por Billie Joe Armstrong. En el video se ve a la banda y a sus fanáticos en una gira por los Estados Unidos de los años 90.

Calvin Harris

Luego del éxito ‘My Way’, en la que muchos fanáticos encontraron una dedicatoria especial a Taylor Swift, el escocés estrenó ‘Feels’, canción escrita por Pharrell Williams, Sean Anderson y Katy Perry. Harris habla sobre la felicidad de tener un amor de verano a ritmo de funk.

The Weeknd

Secrets continua de una historia que comenzó en el video ‘I Feel It Coming’. Tanto la canción como el video recrean la tensión que puede llegar a existir cuando se descubre que el protagonista está en un trío amoroso.

Macklemore

El rapero estadounidense decidió lanzar su proyecto aparte en solitario para explorar nuevos sonidos, lejos de su colega Ryan Lewis. ‘Glorious’ es el primer escalón para saltar a otra etapa musical. La canción contó con la participación de Skylar Grey, cantante y compositora de Eminem y Rihanna.

Coldplay

‘All I Can Think About Is You’ es lo nuevo de la banda británica para su octavo álbum, ‘Kaleidoscope’. Esta canción evoca al sonido propio de Coldplay con batería, guitarra y piano. Aunque sean la banda preferida en Reino Unido para ir a dormir, Chris Martin y su equipo defiende este concepto musical que cumple más de 20 años de existencia.