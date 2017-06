Puro rock and roll con el nuevo álbum de Sheryl Crow

SHERYL CROW

BE MYSELF

WARNER BROSS

El rock and roll que nos vendieron las películas, de camionetas, carreteras desiertas y bares mal iluminados, está presente desde el primer acorde de Alone in the Dark, del nuevo álbum de Sheryl Crow. Da gusto ver a Crow regresar a esas raíces de rockera independiente que la convirtieron en estrella cuando salió su primer éxito, All I wanna do, en 1992. Según la revista Rolling Stone, “Be Myself es el mejor y más fuerte álbum (de Crow) en una década, un regreso absoluto a su gloria como reina del rock”.