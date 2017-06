Adam West: El primer Batman

Ícono de la cultura pop, amante de los cómics y sinónimo de hombre murciélago, Adam West será siempre uno de los personajes más recordados de la televisión de los años sesenta. Se trata del primer actor que interpretó en la pantalla chica a Batman.

El programa de televisión era una especie de parodia, era literalmente ver el cómic en vivo y en directo. En las luchas entre superhéroes y villanos salían los bocadillos de los cómics, y el vencedor bailaba al ritmo de la música.

Junto a él se inmortalizó el traje gris, y el escudo amarillo y negro del superhéroe. Ciudad Gótica no era la misma si no estaba junto a su más fiel compañero Robin, interpretado por Burt Ward, quien expresó su dolor por la pérdida de su amigo el pasado viernes.

La serie del superhéroe (la historia de Bruce Wayne y su álter ego murciélago) duró tres temporadas al aire entre 1966 y 1968. Posteriormente, West actuó en Batman: la película de 1966 y en la miniserie “Legends of the superheroes” en 1979.

Fue tal el éxito de su personaje que lo llevó toda su vida como una etiqueta en la frente, lo que dificultó la interpretación de otros personajes en la televisión. “Hubo un tiempo en el que realmente me impidió conseguir algunos papeles bastante buenos”, declaraba el actor, cuyo verdadero nombre era William West. También le ofrecieron interpretar a James Bond, sin embargo, tuvo que rechazar el papel que finalmente fue protagonizado por Sean Connery.

Sin embargo, hizo parte de varias producciones de Hollywood durante los años sesenta como: Los detectives (1959-1962), Bonanza (1961), El Virginiano (1962-1971), entre otras. Su colaboración más reciente fue en la serie animada Padre de familia, en donde hacía la voz del alcalde de la ciudad, que llevaba su mismo nombre. También trabajó en producciones como Chicken Little (2005), Meet the Robinsons (2007) y Penn Zero: Part-Time Hero (2014).