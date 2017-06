Mamma mia tendrá segunda parte

La entrañable historia de las inseparables madre e hija, quienes cantaban ante cualquier situación al ritmo de ABBA vuelven al cine después de 10 años. La segunda parte de la película “Mamma Mia: Here We Go Again!”, se estrena el 20 de julio de 2018 según el anuncio oficial de Universal Pictures. La historia cuenta con la participación del elenco original, centrándose en los años de juventud de Meryl Streep, Colin Firth y Pierce Brosnan.

Esta película, protagonizada por Meryl Streep como Donna y Amanda Seyfried, que interpreta a su hija Sophie, mostrará la evolución de los personajes tras una década de nuevos sucesos. De acuerdo con las cifras, Mamma Mia fue el musical de acción real con más recaudación de toda la historia. Sin embargo, en 2017 “La Bella y la Bestia” tomó el primer lugar.

Como en la película original, Judy Craymer, creadora del musical de West End, y Gary Goetzman, cofundador de Playtone junto a Tom Hanks, realizarán juntos la producción. De acuerdo con la declaración oficial de Universal, el musical tendrá canciones que no aparecen en la primera parte, y su montaje estará a cargo de Benny Andersson y Björn Ulvaeus dos miembros de la banda. También estarán en escena algunos de los clásicos de la banda de los años setenta.

Para recordar a ABBA (Agnetha, Björn, Benny, Anni-Frid) vea a continuación este repaso por sus mejores éxitos:

Waterloo, Waterloo (1974)

Se trata del primer éxito mundial de la banda sueca, que los catapultó a la fama con los premios en el Festival de Eurovisión, en Reino Unido.

Dancing Queen, Arrival (1976)

Los cuatro integrantes del grupo compusieron esta canción, imprimiendo matices de pop y disco. En abril de 1977 se posicionó como número uno en la lista Bilboard Hot 100.

Chiquitita, Voulez-vous (1978)

Durante dos décadas este sencillo fue el más vendido en la historia de Latinoamérica, hasta que Shakira le quitó la denominación con su canción “La tortura”. La banda decidió grabar una versión en español debido al gran éxito.