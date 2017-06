Sergio Trujillo, el coreógrafo colombiano que triunfa en Broadway

En el fin de semana de los Premios Tony, Diners conversó con el coreógrafo Sergio Trujillo, nominado en 2016 por su trabajo en On your Feet, el musical de Gloria Estefan.

¿Cómo fue el proceso de llegar a Broadway? ¿Puede describirnos la experiencia de poder bailar en un escenario de Broadway?

Hice la carrera de bailarín en Broadway, pero mi énfasis es como coreógrafo. Primero estudié bioquímica en la Universidad de Toronto y quería estudiar quiropráctica, pero mi pasión en ese momento era ser bailarín. En el segundo año de la escuela de quiropráctica me tomé un sabático y me fui a Nueva York, a ver si podía estar con los mejores bailarines. Fue en ese momento que me escogieron para mi primer musical, que se llamaba ‘Jerome Robbins Broadway’. De ahí comencé a participar en musicales. Estuve en ‘Chicago’, en ‘Kiss of the Spider Woman’, ‘Fosse!’, ‘Victor/Victoria’ y bailé en muchos videos y programas de televisión.

Todo el tiempo supe que iba a ser coreógrafo y fue durante mi último show que hice en 1999 que se llamaba ‘Fosse! A celebration of song and dance’ que cambié mi carrera a ser coreógrafo y desde eso he hecho diez shows.

Sergio Trujillo. Imagen: Internet Broadway Database

Jersey Boys es su primera obra como coreógrafo. ¿Puede contarnos esa experiencia de diseñar desde cero la coreografía para un musical que dio la vuelta al mundo?

Jersey Boys es un musical excepcional, cambió lo que se conoce como “jukebox musical” (obras con canciones que ya eran famosas anteriormente) y ahora todo el mundo está tratando de hacer musicales basados en la música de otros artistas. Jersey Boys fue mi primera experiencia como coreógrafo en Broadway y junto con el director Des McAnuff y los escritores Rick Elice y Marshall Brickman pudimos crear una obra que cuenta los sueños de unos chicos que son “del barrio” y alcanzan a ser superestrellas.

Eso para mí, la inspiración que le da al público de ver a personas prácticamente normales hacer sacrificios y pasar todos los obstáculos que tuvieron que enfrentar para llegar a donde llegaron (Frankie Valli y los Four Seasons), le encanta. Es una historia que para mí tiene muchos temas universales y por eso yo creo que ha viajado por todas partes del mundo y sigue haciéndolo. Es muy conmovedor y a la gente le gusta mucho.

¿Por dónde se empieza a construir una coreografía? ¿Trabaja de la mano de los compositores?

Uno recibe el libreto del show y empieza a estudiarlo. Existe una regla en el teatro musical: Cuando ya no se pueden decir más cosas en una escena se cantan, y cuando ya no se puede cantar más, se baila. Y ese es el trabajo del coreógrafo. Con mi arte debo buscar partes en las que pueda contribuir a la historia. La mayoría de las veces yo uso la música que existe para construir la coreografía. Siempre llevo conmigo un compositor de música, que debe traducir lo que yo hago con baile. En realidad la música que sirve para coreografía no existe antes de que yo entre a crear el baile. Yo estudio el show, pienso en ideas, hablo con el director y los escritores, y luego entro al estudio y trabajo dos o tres semanas haciendo preproducción de todos los números, creo los pasos y las músicas y la historia que va encima de lo que hay en el libreto original.

Para On your feet, aunque está inspirada en la vida cubana de Gloria y Emilio Estefan, ¿se inspiró en su vida colombiana para crear la coreografía?

Sí, es el show que menos he tenido que investigar. Yo he vivido la historia de ellos, en realidad, ese “sueño americano”, y es lo que yo tuve que vivir. Lo tengo muy cerca de mi corazón, mi cultura, es solo poner la música y comenzar a bailar, surgieron naturalmente las ideas y los pasos. En realidad lo hice para mi familia colombiana, para todos los colombianos.

(Le recomendamos activar la opción de subtítulos en youtube)

Adentrándonos un poco en los premios de este año, ¿cuáles son sus favoritos para el Tony en las distintas categorías?

Mis favoritos son personas con las que he trabajado. Los productores de ‘Come from Away’, Sue Frost y Randy Adams, fueron los productores de un show que yo hice, Memphis, que me gané el Olivier Award. ‘Come from away’ me gusta mucho como musical porque los temas también se tratan de la humanidad, que es lo que necesitamos en este momento.

En términos de directores, me gusta mucho el trabajo de la directora de Natasha, Pierre and the Great comet of 1812. En términos de las obras está muy difícil porque la carrera está muy intensa. Me gustó la obra ‘Sweat’, tiene muchos temas contemporáneos y se trata de cosas muy importantes en este momento.

En ‘revival’ me gusta ‘Jitney’ de August Wilson, está muy bien dirigida por Rubén Santiago y está actuada con mucha fuerza.

En términos de actores, me encanta Kevin Kline en ‘Present Laughter’, que además es una obra que trajo mucha risa al público, cosa que necesitamos mucho en este momento. En las actrices, está muy difícil porque me encanta el trabajo de Laura Linney en ‘The Little Foxes’ y el trabajo de Alison Janney en ‘Six Degrees of Separation’ y Michelle Wilson de ‘Sweat’.

En los mejores actores, me encanta Ben Platt en ‘Dear Evan Hansen’ y mejor actriz, está intensa la competencia pero me encanta el trabajo que hizo Patty Lupone en ‘War Paint’. Creo que se lo va a ganar Bette Midler, por la publicidad y porque al público le encanta que haya vuelto a Broadway.

¿Ben Platt o Josh Groban?

Ben Platt. El trabajo de Ben Platt es muy elaborado y profundo. Aunque me sorprendió mucho Josh, porque tiene esa voz preciosa y solo lo conocía como cantante y su actuación es muy buena. Pero la actuación de Ben Platt es muy rica en talento. No hay que olvidar a Andy Karl, el actor principal de Groundhog Day, que depronto sorprende a todo el mundo.



¿Cuáles son los 5 musicales que todos deberían ver antes de morir, además de Les Miserables, Phantom of the Opera o Cats?

Desafortunadamente voy a decir todos los míos (risas) Tienen que ver Jersey Boys, Memphis, On Your Feet, The Addams Family y Next to Normal.



