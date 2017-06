La Doncella: de Corea del Sur para el mundo

El cine está saturado de clichés: hay historias de amor en donde los personajes viven felices para siempre; otras que se centran en enfrentamientos entre superhéroes y villanos; y hay algunas escenas de acción, en las que ningún carro sale ileso. Desde Corea del Sur llega a Colombia La Doncella, del director Chan-Wook Park, un relato que desafía lo tradicional enganchando al espectador desde las primeras escenas.

La historia se desarrolla en Corea del Sur en 1930, una época en la que Japón colonizó el país, por eso en la película se hablan estos dos idiomas. Todo comienza cuando Fujiwara, un estafador que se autodenomina conde, busca a una mujer para realizar un robo multimillonario. La elegida para esta misión es Sooke, una joven de clase baja, que se hace pasar como doncella para robar la herencia de Hideko, una japonesa de alta sociedad, que está a punto de casarse con su tío Kouzuki.

El director de la cinta imprime en cada una de las escenas una estética que lo caracteriza, empleando un vestuario y escenografía impecables acordes a la época. La Doncella atrapa al espectador desde el primer instante, por su storytelling que se basa en saltos de tiempo dinámicos e inesperados, como las escenas entre ambas mujeres que tejen romance y seducción.

A la pantalla gigante llega la adaptación cinematográfica de la novela de suspenso, Fingersmith (Falsa Identidad), que escribió la británica Sarah Waters en 2002. Esta película, que ha ganado cerca de 50 premios, se estrenó en la Sección Oficial del Festival de Cannes en 2016. Y el mismo año recibió el Premio del público en el Festival de Sitges de Cataluña, que celebra en 2017 sus cincuenta años. Recientemente obtuvo dos premios KOFRA (Asociación de Reporteros de Película de Corea) a mejor película del año y mejor nueva actriz.

Entrevista al director de La Doncella

Chan-Wook Park ha posicionado el cine coreano a nivel internacional, después de muchos años de permanecer incógnito en la industria. Ha tenido grandes reconocimientos por su labor: en el Festival de Cannes ganó dos veces el Premio del Jurado por sus películas: Oldboy en 2004 y Thrist en 2009.

A continuación, vea lo que respondió el director surcoreano:

Cuéntenos ¿cómo escogió este proyecto como su nueva película?

Fue lo mismo que pasó con Oldboy. El productor Syd Lim encontró el material, me lo mostró y me preguntó qué opinaba. Estoy seguro de que a otros lectores les habrá pasado lo mismo, pero cuando leí la novela, el final de la primera parte me cogió por sorpresa completamente, y no solo eso, me enamoré de la escritura tan al detalle y tan vívida de la autora. Más que nada escogí esta historia porque las dos mujeres protagonistas tienen mucha vida. Una tiene un pasado oscuro y la otra vive en un presente desesperado, pero ambas tienen un fuerte sentido de la individualidad y son encantadoras.

¿Por qué escogió trasladar la historia de la época victoriana a la era colonial de 1930 dentro de toda la historia de Corea?

Había razones prácticas. Cuando pensaba sobre elementos argumentales como la sociedad donde aún hay clases separadas, donde las doncellas existen, donde hay un personaje que colecciona cosas extrañas, etc. Me parecía la única opción razonable. Fue una era en la que todavía quedaban elementos tradicionales, pero la modernidad se estaba abriendo paso.

Todas sus películas previas tienen un impresionante diseño de producción, pero La Doncella en particular es apabullante. ¿Puede explicar su intención y concepto en términos de dirección

de arte?

La casa es un espacio importante. Kim Hae-sook dice al principio, “Ni siquiera en Japón puedes encontrar una casa que combine estilo occidental con japonés. Refleja la admiración del Maestro Kouzuki por Japón e Inglaterra”. Así que cuando los personajes entran en las zonas japonesas se tienen que quitar los zapatos y cuando andan por el ala occidental se los tienen que poner de nuevo. La personalidad de esta casa es un elemento muy importante.

La habitación de Hideko se encuentra en el ala occidental por lo que duerme en una cama y vive como si fuera una dama británica. Como contraste, la habitación de la doncella en la puerta de al lado tiene estilo japonés, Sookee vive en un “oshiire”, una especie de armario para guardar ropa de cama. El espacio más importante en cuanto a diseño de producción es la biblioteca.

El exterior tiene una arquitectura tradicional japonesa y el interior es un biblioteca estilo occidental. Dentro de la biblioteca hay también una sección de alfombras tatami, que durante las lecturas parece un jardín japonés con guijarros blancos, piedras y agua. Los jardines japoneses están hechos para representar el mundo en miniatura (montañas, ríos, lagos y bosques), por lo que Kouzuki pretende recrear el mundo dentro de su propio reino.

Explíquenos más sobre los movimientos de cámara que se utilizan como en ninguna otra película

La casa en esta película es grande y solo hay unos pocos personajes en este espacio tan grande y vacío. Además, hay muchas escenas donde vemos la perspectiva de Sookee en la primera parte y luego vemos la de Hideko en la segunda parte. A través de esto hay una especie de “juego de miradas” en el que personaje mira a otro lo ignora o le sostiene la mirada. Había veces que esta dinámica estaba mejor expresada en planos cortos y otras veces en que los movimientos de la cámara eran mucho más efectivos.

Realmente al principio yo había planeado rodar en 3D. Normalmente se usa para ciencia ficción o películas de acción, pero pensé que usarlo para este tipo de drama podría ser interesante. El 3D podría haber enfatizado la perspectiva de cada personaje de una forma más pronunciada. Al final no pudimos hacerlo por el aumento de presupuesto que conllevaba, pero creo que los movimientos de cámara funcionan como reemplazo de este efecto que yo quería usar.

¿Puede explicarnos sobre la decisión de usar un lente anamórfico?

He escuchado que el diseñador de producción tuvo que hacer el set más ancho para acomodarse al lente. Antes de rodar gasté mucho tiempo en discutir sobre el lente anamórfico con el director de fotografía. Es uno de los lujos que podemos permitirnos al rodar con una cámara digital. Todavía siento que la película es superior al digital y si puedo elegir, prefiero rodar en película.

Pero una de las cosas que podíamos hacer al rodar en digital era permitirnos usar un lente anamórfico. Tengo un afecto especial por películas rodadas con este tipo de lente, lo que se unió al interés de mi director de fotografía por unir lentes anticuados con la nueva cámara digital. El look que se ha creado es casi único y parece apropiado para el período durante el que ocurre la historia.

Antes de rodar le dio CDs al equipo técnico y artístico. ¿Cuál era su intención con esto?

No era algo que hubiera planeado con anterioridad, pero sí que quería que los actores y el equipo sintieran la atmósfera de la película mientras se preparaban. Había dibujos en el storyboard, pero ya que la música es efectiva para crear un estado de ánimo preparé tres CDs de música y se los di.

¿Cómo entró Kim Tae-ri en la película?

Quería una cara nueva, una actriz desconocida por lo que realizamos un gran casting en el que vimos a 1.500 chicas. Descubrí un montón de actrices jóvenes con potencial y sobre todo, descubrí a Kim Tae-ri. Ella tiene un look único y cuando habla tiene agallas. Tuve un sentimiento similar cuando conocí a Gang Hye-jung (Oldboy). Ella es una persona que expresa siempre su punto de vista.

¿Había veces en el set que el actor Ha Jung-woo, sin ninguna instrucción específica, producía alguna expresión inesperada o gesto que lo impresionara?

En mis películas lo que quiero es siempre algo particular. No soy el tipo de director que le da el guion a un actor y le dice “hazlo como veas”. Comparado con otros directores, doy a mis actores un espacio muy estrecho para trabajar, pero hay veces en que actores muy talentosos se expresan en ese estrecho espacio y entonces me sorprenden. Ese es el tipo de actuación que espero y con Ha Jung-woo pasó unas cuantas veces.

En una entrevista anterior comentó que sus películas de humor fueron exitosas ¿Qué pasa con La Doncella?

El humor en esta película está en el hecho de que los personajes están escondiendo sus verdaderas identidades y actuaciones. Hay muchas escenas en las que esconden sus sentimientos y están pensando algo muy diferente de lo que están diciendo. Incluso si el espectador no rompe a reír en el cine, creo que puede ser capaz de disfrutar esta clase de humor en la película.

¿Cómo describiría La Doncella en pocas palabras?

Es un thriller, una historia sobre estafas, una historia dramática con muchos giros inesperados y por encima de todo, un romance.