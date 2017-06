Julia Roberts volverá a la televisión de la mano de HBO

Después del éxito que tuvo Little Big Lies, la miniserie protagonizada por Reese Witherspoon y Nicole Kidman, el gigante televisivo acaba de anunciar la producción de “Today will be different”, que tendrá a Julia Roberts como estrella.

La “televisión de prestigio” tiene una nueva cara. Con el éxito inusitado de Big Little Lies, la adaptación de la novela homónima que protagonizaron las ganadoras del Oscar Reese Witherspoon y Nicole Kidman, parece que el bicho de la televisión picó a Julia Roberts. La actriz, que ya había trabajado con HBO en la película para televisión The Normal Heart, anunció que se unirá nuevamente al gigante en la producción de Today will be different.

La miniserie estará basada en el libro de Maria Semple, quien está también a cargo de los libretos. Semple tiene una amplia experiencia en televisión, pues ha sido libretista de Arrested Development y Mad About You. Roberts trabajará tanto al frente como detrás de las cámaras en el doble rol de actriz y productora ejecutiva.

La historia gira alrededor de Eleanor (Roberts), una mujer decidida a dar lo mejor de sí misma. La trama se desarrolla durante un solo día, en el que a pesar de todos sus esfuerzos, la vida se encargará de demostrarle que ninguno de sus planes podrá llegar a feliz término. Es una divertida narración de las dificultades y enredos de la “vida moderna”.

