U2 anuncia concierto en Colombia

La banda de Bono está celebrando por lo alto los 30 años de su álbum The Joshua Tree (1987), conocido también como una de las piezas fundamentales de U2 de las que salió ‘With or without you’ y ‘Where The Streets have no name’, canciones que suenan igual de bien que hace tres décadas. El disco también llegó a ser el Mejor Álbum del Año en los premios Grammy y alcanzó el puesto número 1 en la lista de Billboard en Estados Unidos.

Por si fuera poco, los fanáticos de la buena música disfrutarán de una presentación especial de Noel Gallagher, exintegrante de Oasis, donde presentará el nuevo álbum de su proyecto independiente ‘Noel Gallagher’s High Flying Birds’.

La voz inconfundible de Bono, la clásica batería de Larry Mullen Jr; el bajo de Adam Clayton y la guitarra, teclado y voz de The Edge combinadas con la nueva propuesta de Noel Gallagher nos dejará ver un escenario lleno de amor, paz, justicia y el mejor rock británico e irlandés.

Wow! What a night – thank you Seattle. Next stop Santa Clara #U2TheJoshuaTree2017 A post shared by U2 Official (@u2) on May 15, 2017 at 2:57pm PDT

El concierto está más que confirmado por la empresa Ocesa Colombia para el próximo 7 de octubre en el estadio El Campín. La boletas estarán a la venta el jueves 15 de junio desde las nueve de la mañana en Tuboleta.

