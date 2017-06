Vea el tráiler de American Made, la vida del narco que engañó a Pablo Escobar

De todas las historias sobre, drogas, armas y aviones que se han hecho para televisión y cine nunca se ha contado la historia de Barry Seal (Tom Cruise), uno de los secuaces y enemigos (en secreto) de Pablo Escobar.

Este simple piloto comercial encuentra la oportunidad de hacerse millonario con el transporte ilegal de armas y drogas de Colombia a los Estados Unidos. Sin embargo, uno de sus envíos es atrapado por unos agentes de la DEA, quienes le ofrecen ser un soplón o pagar un sin fin de años en la cárcel.

La película está inspirada en la vida de Barry Seal, quien luego de perder su empleo como piloto comercial en 1966 y decide entrar en el mundo de las drogas gracias a un amigo de la aerolínea Civil Air Patrol. En 1981 conoce a los hermanos Ochoa e ingresa al Cartel de Medellín, convirtiéndose en el traficante de drogas más grande los Estados Unidos. En 1986 fue abaleado en un pueblo de Louisiana según su autobiografía escrita por Daniel Hopsicker, y que además inspiró la producción de la cinta.

Bajo la mirada de Doug Liman, director de la saga Bourne, llega la historia que combina los detalles de un biografía verdadera con acción y comedia para ver la otra cara del cartel de drogas de más impacto en el mundo.

American Made tiene como protagonista a Tom Cruise, Caleb Landry (Get Out); Sarah Wright (21 & Over); Domhnall Gleeson (Ex Machina); Jayma Mays (Glee) y el mexicano Alejandro Edda (Fear the Walking Dead) como Pablo Escobar.

Originalmente la cinta se llamaba Mena, como el paraíso que Barry Seal tuvo en los años 80 al sur de los Estados Unidos. Sin embargo, la familia del narco se negó a prestar los derechos de su rancho por lo que el director y la producción decidieron llamar ‘American Made’.

La película se estrena el 29 de septiembre en todas las salas de cine del país.