Ariana Grande y su mensaje de unidad con otros artistas de talla mundial

Ariana Grande no le teme al terrorismo. La cantante, de tan sólo 23 años, organizó un concierto benéfico bajo el nombre de ‘One Love Manchester’, en el Cricket Old Trafford en pasado 4 de junio. El principal objetivo fue recaudar fondos para las víctimas del atentado y la fundación We Love Manchester.

La estrella de pop mundial también visitó a las víctimas del atentado en el hospital infantil Royal Manchester donde abrazó, consoló y hasta compartió por varias horas con sus fans. Luego llamó a varios artistas como Miley Cyrus, Justin Bieber, Robbie Williams, The Black Eyed Peas, Katy Perry, Liam Gallagher entre otros, para dar un mensaje de unidad.

💛 A post shared by Ariana Grande (@arianagrande) on Jun 2, 2017 at 4:48pm PDT

El concierto recaudó más de 2 millones de libras esterlinas y de paso entregó varios mensajes de unidad frente a los ataques: “Te amo Manchester, creo que este amor y unidad que estamos mostrando es la medicina que el mundo realmente necesita ahora” dijo Grande entre lágrimas después de cantar ‘Somewhere over the rainbow’, clásico de la banda Mago de Oz.

Más allá de interpretar los éxitos del momento, Grande, vestida de jean y un saco que decía “One love Manchester” interpretó junto a Miley Cyrus ‘Don’t dream is over’, un clásico de Crowded House que habla sobre amor, unidad y libertad: “Cuando el mundo entra y construye una pared entre nosotros, sabemos que no ganarán”.

Coldplay y Grande cantaron a una sola voz ‘Don’t Look Back in anger’ de Oasis. Este himno invitó a los más de 60 mil asistentes al concierto y a los otros miles que se conectaron por internet a vivir sin odio en sus corazones.

Por otro lado, Liam Gallagher, exmiembro de Oasis, apareció de sorpresa en el concierto para interpretar ‘Live Forever’ y de paso para disculparse por la ausencia de su hermano Noel Gallagher. Sin embargo, las disculpas fueron más allá y exhortó a su hermano por medio de redes sociales: “Noel estaba fuera de su país, mientras que todos dábamos amor. Coje un avión y toca tus temas delante de los niños, cabrón” escribió.

Noels out of the fucking country weren't we all love get on a fucking plane and play your tunes for the kids you sad fuck — Liam Gallagher (@liamgallagher) 5 de junio de 2017

Liam Gallagher sorprendió con otro detalle, ya que aunque se odio públicamente con Chris Martin (vocalista de Coldplay), dejó sus diferencias de lado para apoyar a Manchester, primero porque su banda, Oasis, es una de las más representativas de la ciudad y segundo porque pudo más el mensaje de amor y unidad, que el de la indiferencia, así como lo expresó contra su hermano Noel Gallagher.

Ariana aprovechó también para unirse al coro de niños del Parrs Wood High School para cantar My Everything, una canción que cantó en su primera visita a Manchester y que conmocionó a los padres de las víctimas y demás jóvenes.

Otro artista que emocionó al mundo entero fue Justin Bieber, quien dejó sus cosas y tomó un vuelo a Manchester para cantar cuatro canciones en acústico (Crying, Love Yourself, Cold Water y I won’t let go), eso sí, sin antes dar este emotivo discurso.

“Dios es bueno en medio de la oscuridad. Él está en medio de la maldad. Él está en el medio, no importa lo que pase en el mundo. Él los ama y está aquí. Sólo quisiera en este momento honrar a las personas que perdimos y a las que nos fueron arrebatadas. Los amamos mucho. A los familiares, los amamos mucho. Levanten las manos para honrarlos. Todos digan ‘los honramos y los amamos’. Gracias por tenerme aquí”.

El concierto también tuvo a Robbie Williams, quien se encontraba en medio del público, subió a la tarima y cantó ‘Angels’, pero no pudo terminar por la emoción que le produjo estar frente a miles de fanáticos y por el recuerdo de las víctimas. Más adelante se presentó Black Eyed Peas, quienes tomaron un vuelo a Manchester apenas terminaron su presentación de la final de la Champions League en Cardiff (Gales) para interpretar ‘Where is the love’.

“Pudo haber sido fácil, pero no lo fue. El concierto fue sincero, alegre, incluso desafiante. Fue, como dijo Grande en lágrimas, “ligero y lleno de diversión, amor y energía brillante” así lo destacó el diario The Guardian.