Ya está a la venta el libro de Tolkien que pasó 100 años sin publicarse

Hoy sale a la venta en el mercado anglosajón, Beren and Luthien, nuevo libro de J. R. R. Tolkien. Recoge todas las versiones de esta historia de amor de la tierra media. Editado por Christopher Tolkien e ilustrado por Alan Lee. La editorial Minotauro confirma que la edición española saldrá a la venta en el primer semestre de 2018, contando ya los días 😏 #beren #luthien #berenandluthien #libro #book #jrrtolkien #Tolkien #middleearth #huan #Minotauro #alanlee #berenyluthien #esdla #elseñordelosanillos #lotr #lordoftherings #friki #geek

A post shared by El Baúl Friki (@baulfriki) on Jun 1, 2017 at 4:23am PDT