Adiós a Roger Moore, el siete veces James Bond

El actor que interpretó siete veces a James Bond (1973 a 1985) murió a los 89 años, por un cáncer, según lo cuenta su familia a través de Twitter. Sir Roger Moore, como se le conoce en Inglaterra, fue el primer agente inglés y el primer agente de la saga de películas hollywoodenses que fallece.

Sin embargo, antes de dar el salto a la pantalla grande con James Bond, Moore quiso ser dibujante de historietas, sueño que cumplió pero que no le satisfizo del todo, lo que lo llevó a ser modelo y actor (extra) como soldado romano en César y Cleopatra (1945).

Roger Moore como modelo. Foto:http://roger-moore.com/pictures/youngroger/ Roger Moore como modelo. Foto:http://roger-moore.com/pictures/youngroger/

Con 18 años, y el mundo por delante, entró a la Escuela de Arte Dramático en la Royal School de Londres. Su porte de galán lo llevó a ser el actor principal en ‘Manos Peligrosas’ (1953) y la serie británica ‘El Santo’ (1960) en el que interpretó a Simon Templar, un joven sofisticado defensor de la justicia, es decir, una preparación para su papel de Agente 007.

En 1972, Moore, de 46 años, se convertiría en el actor más viejo en interpretar a James Bond con la película ‘Vive y deja morir’ (1973), cinta que sirvió para que la crítica y los fanáticos aceptaran muy bien su particular humor británico.

Más adelante grabó otras seis películas de James Bond como: ‘El hombre de la pistola de oro’ (1974); ‘La espía que me amó’ (1977); ‘Moonraker’ (1979); ‘Sólo para tus ojos’ ; ‘Octopussy’ (1983) y ‘Panorama para matar’ (1985). Luego Moore dejó el papel en manos de Timothy Dalton, cuando cumplió 58 años.

A lo largo de su carrera grabó más de 57 producciones, distribuidas entre películas y series. Entre las más relevantes están Sherlock Holmes in New York (1976); Curse of the Pink Panther (1983); Spice World (1997); Boat Trip (2003) y Christmas at Castlebury Hall (2011), entre otras películas.

Por otro lado el actor utilizó sus dotes de eterno galán para convertirse en miembro honorario de la ONU y embajador de buena voluntad de Unicef. Hasta el último suspiro, el actor se dedicó a la distribución de un aparato sin ánimo de lucro (Dosell) para ayudar a los ancianos que viven solos y necesitan que algo o alguien le recuerde qué medicamento debe tomar.

Recuerde a Roger Moore con sus películas como James Bond: