‘Get Out’, la película de la que el mundo entero está hablando

Por encima de todas las películas de terror, ‘Get Out’ se ha convertido en un proyecto que promete sacarle una risa nerviosa y a la vez mantenerlo al borde la de silla. El comediante Jordan Peele, conocido también por ser el protagonista de Comedy Central Key & Peele y MADtv, debuta como director con esta sencilla, pero envolvente película.

“Get Out está diseñada para levantar la fachada de la América post-racial y mostrar la fealdad que se encuentra debajo. Lo que es bastante asombroso no es sólo lo agudamente que maneja esto, sino que lo hace mientras también la elaboración de una película de terror aterrorizante” dijo Benjamin Lee, crítico de cine del diario The Guardian.

La trama tiene como protagonista a Chris (Daniel Kaluuya), un joven negro que está enamorado de Rose (Allison Williams). Los novios deciden que es tiempo de que Chris conozca a sus futuros suegros Missy (Catherine Keener) y Dean (Bradley Whitford). Al principio sus padres evitan, de manera forzada, no pasar como racistas, pero a medida que avanza la película este tema se convierte en algo inevitable, cómico y muy terrorífico tanto para Chris como la familia de Rose.

Formar una pareja interracial no parece tan complejo en pleno 2017. Sin embargo, Peele encontró que en Estados Unidos y en el mundo sigue siendo un tema difícil de tocar. Para la muestra, su película financiada por 4,5 millones de dólares por Universal Pictures recibió 230 millones en su semana de estreno mundial.

Para corroborar los absurdos 230 millones de dólares, el Festival de Sundance catalogó a esta historia como una película de terror que no necesita de oscuridad, ni efectos especiales, ni actores mundialmente reconocidos para lograr momentos realmente aterradores.

Ya está disponible en todos los cinemas del país.