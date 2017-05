Todo lo que debe saber de los premios Billboard 2017

Los premios Billboard ganan cada vez más adeptos en el mundo. En 2017, esta mención reunió a los mejores músicos de todo el mundo en el Coliseo T-Mobile en Las Vegas. Allá llegó Drake, el rapero más popular del mundo con 22 nominaciones, seguido por The Chainsmokers, un dueto de djs neoyorquinos amantes de la electrónica y el dance también nominado en otras 22 categorías.

En ese mismo orden, Twenty One Pilots (17 nominaciones) llegó con Rihanna (14), The Weeknd (13) y Beyoncé (8). Mientras que la cuota latina la pusó los colombianos J Balvin y Maluma con dos nominaciones cada uno, al igual que el puertoriqueño Nicky Jam y Juan Gabriel, fallecido el 28 de agosto de 2016.

A diferencia de los Grammys y los American Music Awards, estos premios no miden la calidad de grabación ni producción; lo que cuenta son el número de discos vendidos durante el 2016. Es por eso que la gala empezó con un espectáculo de la rapera Nicki Minaj, quien fue tendencia durante toda la noche con su canción ‘No Frauds’.

Congrats to Drizzy. #YMOE A post shared by Nicki Minaj (@nickiminaj) on May 21, 2017 at 9:19pm PDT

Para llevar una cuenta exacta de los discos vendidos, Billboard cuenta con la participación de la empresa Nielsen SoundScan, que desde 1992, hace el conteo oficial para elegir a los ganadores. En ese sentido, Drake se llevó 13 estatuillas rompiendo el récord de Adele con 12 premios en 2016, entre las que están: Top Artist, categoría en la superó con creces a Justin Bieber, Beyoncé, Adele y Rihanna; Artista Masculino, superando a The Weeknd, Justin Bieber, Future y Shawn Mendes y Artista con más ventas superando a Prince, Justin Timberlake, The Chainsmokers y Twenty One Pilots.

Luego de la maratónica entrega de premios a Drake, le siguió The Chainsmokers, quienes se hicieron a cinco de las 22 categorías a las que estaban nominados. El dúo ganó en la categoría de Top Artist de música electrónica; Top Canción Hot “Closer”; Top Colaboración; Top Canción Dance y Top Hot 100 song.

Por otro lado, Ed Sheeran (Castle on the hill), David Guetta (Swalla), Lorde (Green Light), Drake (Gyalchester), John Legend (H.O.L.Y) y Bruno Mars (Versace on the Floor) aprovecharon para mostrar su nuevo repertorio y del que Billboard augura que serán los éxitos de 2017.

Beyoncé fue otra de las estrellas mas galardonadas de la noche, quien junto a Justin Timberlake, Twenty One Pilots y Metallica, logró 5 premios, entre ellos: Artista Femenina; Artista Tour R&B; Artista R&B y Álbum R&B.

Los homenajes y las lágrimas no podían faltar en esta entrega con Celine Dion, quien a sus 49 años, cantó ‘My heart will go on’ el tema de la película Titanic y que al final agradeció entre lágrimas a los presentes por hacer de este tema uno de los más escuchados y vendidos de la historia.

Miley Cyrus también se emocionó durante su interpretación de ‘Malibú’, su más reciente sencillo. Esta canción recuerda a los primeros trabajos de su carrera cuando su padre, Billy Ray Cyrus, le llevó por el género de la música country. ¿Será el nuevo rumbo de la cantante luego de sus propuestas arriesgadas como Wrecking Ball?

Por otro lado, el difunto Divo de Juárez (Juan Gabriel) se llevó los dos galardones de Top Artista latino y Top Álbum Latino (Los Duo 2), por encima de J Balvin y Maluma. Mientras que Nicky Jam ganó el galardón a Top Latin Song con ‘Hasta el Amanecer’ que superó a Carlos Vives, Shakira y Maluma (La Bicicleta y Chantaje).

Para concluir la ceremonia de los Billboard 2017, la actriz Vanessa Hudgens y el rapero Ludacris invitaron al público a seguir de cerca a Zayn Malik, ex miembro de One Direction, ganador de Billboard Artista Nuevo y el rapero Desiigner, quien se llevó el premio a Top Álbum Rap y Mejor video de internet (Panda).