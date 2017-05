Cinco canciones para recordar a Chris Cornell, una de las mentes maestras del grunge

El reconocido vocalista de Soundgarden, Audioslave y Temple of the Dog falleció a los 52 años tras un concierto en los Estados Unidos.

El mundo de la música se paraliza. Hace unos meses Chris Cornell estuvo de visita por Bogotá para enloquecer a los fans en el concierto de Almax y hoy Brian Bumbery, representante del músico, anunció que Cornell falleció en extrañas circunstancias.

Los fanáticos, su esposa, sus familiares y los integrantes de Soundgarden no encuentran una explicación “lógica” a la muerte del artista. En diciembre de 2016 Cornell estaba tan emocionado, como un niño con su primera bicicleta, por la reunión de la banda, que planeó una gira por Estados Unidos del 28 de abril (Florida) hasta el 27 de mayo (Oklahoma).

Sin embargo, el tour llegó a su fin en Detroit donde Cornell dio un espectáculo sin precedentes, en el Fox Theatre, al sur de la ciudad. Al terminar la función, ovacionado por una lluvia de aplausos, Cornell se despidió de la banda y se fue a descansar, no sin antes escribir en su cuenta de Twitter: “Detroit: finalmente de vuelta a la ciudad del rock”.

Aunque su muerte nubló la mente los integrantes de Soundgarden, que por cierto estaban preparando el relanzamiento de ‘Ultramega OK’ para celebrar su regreso; la prensa y, sin querer, su esposa sabían que Cornell estaba próximo a su muerte. Las recurrentes caídas en el alcohol y las drogas, llevaron al cantante a una depresión sin control.

Ahora, la última y más longeva voz del grunge se une a Kurt Cobain, Jeff Buckley, Andy Wood, Layne Staley, Mike Starr y Shannon Hoon, entre otras estrellas del grunge, un género, que amenazó con destronar al rock como la música más rebelde y atrevida de la historia.

En Diners recordamos a Chris Cornell con cinco canciones emblema del artista:

Hunted Down (1987)

Esta canción fue el primer éxito de Soundgarden editado en 1987 para su álbum debut ‘Screaming Life’. También fue el tema responsable de que la productora A&M Records fichará a la banda para producir un EP, del que se editaron 500 copias en vinilo, lo que lo convierte en un objeto de colección de los amantes de Cornell.

Flower (1989)

El tema pertenece a Ultramega OK, álbum que le valió la primera nominación a los premios Grammy a Cornell y Soundgarden. También fue la primera canción que la banda eligió para hacer un video musical dirigido por Mark Miremont y distribuido por MTV.

Jesus Christ Pose (1991)

No fue una de las canciones más populares, pero sí una de las más controversiales del álbum Badmotorfinger. Su letra habla de la explotación de la religión para enriquecer a un puñado de corruptos ‘burgueses’. Tanto la canción como su video fueron vetados de MTV por mostrar violencia infantil y mensajes de odio.

Black Hole Sun (1994)

Esta canción catapultó a Chris Cornell y a Soundgarden a la fama mundial. Fue el segundo sencillo del álbum Superunknown y en 1995 sería galardonado como la ‘Mejor interpretación Hard Rock’ de los premios Grammy.

Like a Stone (2003)

Chris Cornell fundó Audioslave en 2001 junto a algunos miembros de Rage Against the Machine. En 2003 alcanzaron la fama mundial con Like a Stone, canción que logró encabezar todos los listados de Billboard, ser Disco de Oro en Estados Unidos con más de 500 mil ventas en físico.

Dejamos esta canción para lo último porque se puede tratar de una premonición. Se supone que la letra es sobre un anciano que está esperando la muerte, ‘como una piedra’ en la soledad de una habitación donde vagan los recuerdos de amigos y familiares muertos. El sujeto, sólo quiere reunirse con ellos.