La biblioteca de Amelia Toro

EL AMOR EN LOS TIEMPOS DEL CÓLERA

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

Es una historia de amor muy bella, me resulta increíble porque se trata de un amor que permanece en el tiempo, que resiste lo bueno y lo malo. En relación con mi profesión, me gusta la historia del vestuario, y me llama la atención utilizarla en la contemporaneidad, entonces, en mis diseños me encanta que haya algo de eso, y en la época en la que está narrada esta novela –finales del siglo XIX y comienzos del XX–, me seduce el detalle manual que hay en las prendas. Lo que hago es abstraer esos conceptos con nuevos materiales, que se adapten a la tecnología actual.

LAS MIL Y UNA NOCHES

ANÓNIMO

Estos cuentos son interesantísimos, te hacen entrar en otra cultura, te ponen a volar la imaginación, es visitar otros mundos, conocer otros vestuarios. Las historias son muy lejanas a nuestra realidad y creo que por eso me atraían tanto cuando era una niña. Además, recuerdo que mi papá nos los leía en las noches junto a la chimenea.

GREAT EXPECTATIONS: JOHN SINGER SARGENT PAINTING CHILDREN

BARBARA DAYER GALLATI

Aquí se explora la obra de John Singer Sargent, uno de los mejores retratistas, un tema siempre me ha gustado. Singer era italiano y vivió en Estados Unidos en el siglo XX, en la misma época de Sorolla. Retrato de Madame X, una de sus obras importantes, ha sido muy inspiradora para mí porque es un vestido negro de terciopelo y en casi todas mis colecciones trabajo ese material.

SOROLLA: DIE MEISTERWERKE

BLANCA PONS-SOROLLA

Los pintores han sido muy importantes en toda mi carrera. Joaquín Sorolla era español y hacía retratos impresionistas de escenas cotidianas de la vida. Era muy romántico y el vestuario de sus pinturas ha sido inspiración para mi trabajo. Me encanta el estilo vintage y un poco de eso es lo que traigo a mi ropa.

ATLAS OF WORLD HISTORY

PATRICK O’BRIEN

Amo los atlas. Mi papá tenía muchos de ellos en la casa y este de Patrick O´Brien no es de los antiguos, pero es uno de los que más me gustan. De pequeña me hacían sentir curiosidad por el mundo y me permitían soñar con viajar a Moscú, París o Nueva York… En mi casa tengo algunos y ahora son muy útiles, por ejemplo si estoy leyendo la Biblia o una biografía voy buscando cada lugar que mencionan. ¡Me apasionan!