Seis canciones que parecen románticas pero no lo son

James Blunt, cantante británico, sorprendió a propios y extraños cuando aseguró hace un mes que su canción de ‘You’re Beautiful’ no es de amor, de hecho, se trata sobre un acosador sexual que persigue a una chica en el metro. “Hay gente que me dice que usaron mi canción para su boda, y yo no lo podía creer” dijo el artista a The Huffington Post.

Al igual que Blunt, varios artistas de talla internacional como Sting, Bono y Paul Mccartney le dieron a sus fanáticos sorpresas no tan agradables sobre las letras de sus canciones. Algunas hablan de drogas, otras de rupturas y otras sobre acosadores.

Vea las cinco canciones que no son para dedicar:

Got to get you into my life (The Beatles, 1966)

“Estaba solo tomé un viaje, no sé lo que iba a encontrar/ Otro camino, donde quizás encontraría otra manera de pensar/ Oh entonces de pronto te vi/ Oh ¿the he dicho que te necesito”. Aunque parezca la pieza perfecta para dedicar a su esposa, en realidad es una oda a la marihuana.

Paul Mccartney reveló el verdadero su significado en su autobiografía Many Years From Now, en donde asegura que está canción está inspirada en su primera experiencia fumando marihuana.

¿Y cómo es él? (José Luis Perales, 1982)

No es raro oír que un padre le dedique esta canción a su hija el día de su boda o varías días antes de ella. De hecho es un clásico que no puede faltar en las celebraciones de 15 años y otras fiestas familiares. Sin embargo, para decepción de muchos, Perales declaró a la prensa que la canción fue una encomienda de Julio Iglesias para dedicar a su ex esposa Isabel Preysler, en 1979 cuando dejó al cantante.

Every Breath You Take (The Police, 1983)

Cuando Sting hacía parte del trío de The Police el diario londinense The Independent le preguntó sobre el origen de esta canción, que ha sido utilizada en varias películas de comedia romántica e incluso ha servido para ambientar una cena romántica o una declaración de amor.

Ante la pregunta Sting recordó que escribió la canción en 1982 luego de separarse de Frances Tomelty, actriz que dejó por su amiga Trudie Styler. Como su relación no era bien vista por el público terminó su relación con ambas mujeres y se alojó en el Caribe por un tiempo. “Las letras están escritas desde el sentimiento de un hombre arrepentido que llega a acosar a su ex, tanto así que le promete que vigilaría todos sus pasos. En realidad la canción es de un acosador posesivo y depravado” aseguró Sting.

Total eclipse of the heart (Bonnie Tyler, 1983)

Esta canción fue escrita y producida por Jim Steinman y cantada por la galesa Bonnie Tyler. La gente cree que es una historia de amor, pero en realidad es una historia de vampiros mejor narrada que la trilogía de Crepúsculo.

One (U2, 1991)

Esta canción es uno de los temas más representativos de la banda irlandesa y del mundo del rock. Sin embargo, su letra no habla sobre dos personas que deben estar unidas por el amor, en realidad, en palabras de Bono: “Habla del dolor de un chico homosexual ante la incomprensión por parte de su padre. No entiendo cómo ponen esta canción en bodas cuando la letra no tiene nada que ver con un amor entre parejas” contó en una entrevista a el diario El Mundo.

Marry You (Bruno Mars, 2010)

El título puede resultar obvio para muchos y de hecho si se trata sobre un matrimonio pero no tan maravilloso como pensaba. Si le pone atención a la letra Mars describe una situación embarazosa en la que se combinan tragos, sentimientos y una propuesta de matrimonio que termina en un compromiso no deseado o mejor aún un matrimonio espontáneo.