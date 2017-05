Cinco clásicos de Billy Joel en su cumpleaños

Billy Joel imprime en sus baladas melancólicas una mezcla de jazz, rock y soul. Es uno de los artistas con más ventas en Estados Unidos después de Elvis Presley, Michael Jackson, los Beatles, Madonna y Elton John. Desde los 4 años tomó clases de piano y su primera banda fue “The Echoes”, que tuvo tuvo influencia de la banda británica los Rolling Stones.

Su trayectoria musical comenzó en 1973 cuando su primer sencillo Piano Man lo catapultó a la fama. Joel ha ganado 6 Premios Grammy por: mejor solista masculino de rock (1978), mejor grabación, mejor canción, mejor vocalista pop y rock en (1979), y el Premio Grammy Leyenda por su aporte a la industria del entretenimiento en (1990).

A continuación, escuche cinco canciones del artista para conmemorar sus 68 años:

1. Piano Man (1973)

El primer sencillo de Billy Joel ocupa el puesto 421, en las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Es la historia de un pianista en un bar de Los Ángeles. Los personajes que nombra a lo largo de la canción fueron inspirados en personas reales. Por ejemplo, “la mesera que está practicando política” es Elizabeth Weber, su primera esposa, quien en realidad trabajó como tal mientras Joel tocaba el piano. En 1980 la cantante española Ana Belén hizo famosa una versión en español.

2. Just the way you are (1977)

Billy Joel recibió por esta canción dos Premios Grammy en 1978 (mejor grabación y mejor canción del año), que es parte del álbum “The Stranger”. La letra fue un regalo de cumpleaños para Weber, a quien conoció cuando era la cónyuge de Jon Small (uno de sus compañeros de banda) en 1970. Es la canción de Joel con más adaptaciones. Las versiones de José José, Barry White y Diana Krall son las más reconocidas.

3. She’s always a woman (1977)

Este sencillo del álbum “The Stranger” también fue inspirado por Weber quien además de ser su esposa era su mánager. Durante 12 años ella se encargó de sus contratos y finanzas. Sus colegas la criticaban por su dura forma de negociar. En su defensa Billy Joel escribió una canción inspirada en la faceta sensible de su exesposa. En una de sus estrofas canta: “ella es frecuentemente bondadosa y de repente cruel, ella hace lo que le plazca pero nadie hace lo que le plazca con ella”. Después de separarse de Weber, en 1982, el artista dejó de interpretar la canción durante un largo periodo.

4. Uptown Girl (1983)

Esta canción hace parte del álbum “An innocent man”. Joel compuso la letra inspirándose en tres mujeres: Elle McPherson, Christie Brinkley y Whitney Houston (quien en ese momento no era reconocida en la industria musical). Brinkley, la protagonista del video, fue su segunda esposa desde 1985 hasta 1993. Fue tal el éxito de la canción que alcanzó la posición número 3 en la lista del Billboard y fue número 1 en el Reino Unido superando a “Kharma Chameleon” de Culture Club en 1988.

5. We didn’t start the fire (1989)

Este sencillo hace parte del álbum “Storm front”. Billy Joel escribió esta canción tras una charla con Sean, el hijo de John Lenon. En la letra explica que el mundo es cruel desde sus orígenes, y que “ellos no empezaron el fuego”. El cantante se inspiró en los hechos históricos que ocurrieron desde el año de su nacimiento (1949) hasta el día en que la compuso. En ella describe acontecimientos históricos de la política, el entretenimiento y el deporte. Por ejemplo, la presidencia de Richard Nixon, la coronación de la Reina Isabel II, la muerte de Albert Einstein y la construcción del Muro de Berlín.