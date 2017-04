¿Cuál Guardián de la Galaxia es usted?

Un sentido del humor que me saque de situaciones incómodas.

Una pistola de rayos láser, algo cool, que me haga sentir como Han Solo.

No necesito un arma, con mis manos es suficiente.

Me voy a las manos.

Me río.

Algunas personas me han dicho que soy engreído pero es imposible no serlo si soy tan maravilloso.

No soy muy elocuente.

Soy sensible y cualquier cosa me pone de mal genio.

Soy muy influenciable y he hecho cosas de las que me arrepiento.

Para terminar, ¿cuál canción del Awesome Mix Vol. 1 de Star-Lord es su favorita?

“I Want You Back” de The Jackson 5

“Moonage Daydream” de David Bowie

“Come and Get Your Love” de Redbone

“Cherry Bomb” de The Runaways

“Spirit in the Sky” de Norman Greenbaum