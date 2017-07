Los secretos detrás del nuevo álbum de Juanes

Hoy salió #elratico, nuevo adelanto de #misplanessonamarte, recuerden, ÁLBUM VISUAL, 12 canciones 12 videos 12 de mayo! @mrsandbag @skyrompiendo @_mosty @bullnene @kaliuchis

A post shared by JUANES (@juanes) on Apr 21, 2017 at 11:19am PDT