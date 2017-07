Cinco canciones para recordar a Prince

Prince murió a los 57 años en su mansión (Purple Family) en Mineápolis (Estados Unidos) tras una sobredosis de analgésicos. Su cuerpo quedó en la tierra pero su legado musical, filantrópico, bailarín y creativo sigue presente en pleno siglo XXI. El cantante se dio el lujo de romper la barrera de los géneros musicales del funk, pop, rock, blues, jazz y soul que en sí, encajarlo dentro de estos géneros es insuficiente o al menos así lo refleja sus siete premios Grammy, su American Music Award, Globo de Oro y un Óscar por Purple Rain (1985).

El cantante consideró que internet no tenía futuro para su música. Al ver cómo las personas en todo el mundo podían descargar su trabajo de forma ilegal, el músico cerró su página web y aseguró que “internet es como MTV: hubo un tiempo en que era un éxito, pero de repente se volvió anticuada”.

Sin embargo, su legado se convirtió en un hall de la fama para músicos, artistas y empresarios. Entre los homenajes más lucrativos que se le hizo al cantante fue el de Bruno Mars en la pasada celebración de los Grammy; sus hermanos Tyka, John, Norrine, Sharon Nelson, Alfred Jackson y Omar Baker son los herederos de los derechos de autor de las canciones de Prince. Por otro lado, algunos empresarios lanzaron biografías como The Most Beautiful: My Life with Prince, escrita por su esposa Mayte García entre 1996 y 1999 y su casa, en Paisley Park (Mineápolis), se convirtió en un museo de Prince, que abrió sus puertas el pasado 21 de abril.

El último regalo que dejó el cantante fue el doble disco de su álbum ‘4ever’, publicado en noviembre, que cuenta con ‘Moonbeam levels’, canción inédita del artista. También la reedición de su obra Purple Rain, que cuenta con canciones grabadas durantes sus conciertos.

En 2017, Ian Boxill, ingeniero de sonido de Prince, lanzó en las tiendas de música digital seis canciones nuevas del cantante bajo el nombre Deliverance. Sin embargo, sus hermanos exigieron a las plataformas eliminar esas canciones, ya que no tenían una autorización previa.

Pese a que Prince no se la llevó bien con las plataformas digitales, fue el artista que más álbumes en físico vendió en los Estados Unidos (2,2 millones), lo que lo convirtió en el único que vendió más de un millón de copias en 2016.

Escuche aquí las canciones más populares de Prince

(Algunas de las canciones son tributos a Prince, por el mismo escepticismo del artista a compartir su música por internet)

