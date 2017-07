Los autores que no se puede perder en la Filbo 2017

Un premio nobel de literatura que viene por primera vez, una ilustradora que enseña cómo hablarles de la guerra a los niños y dos exponentes de la literatura anglosajona, entre los personajes para no perder de vista en la nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá.

BEN BROOKS: LA VOZ JOVEN ANGLOSAJONA

VIERNES 28 DE ABRIL

HORA: 6:00 P. M.

CARPA VIP

“Todo lo que he escrito recientemente me parece ahora que no valió la pena”, afirmó el escritor británico Ben Brooks en 2014, cuando le preguntaron por Lolito, una de sus novelas más vendidas. Ese desdén con el que habla es parte de su narrativa, una insatisfacción constante con su entorno, incluso, dos años después, el periodista Jorge Benítez, del diario El Mundo, de España, lo volvió a percibir. “La pasada noche se bebió diez Budweiser en la habitación de su hotel madrileño. Parece que todo le da igual: el libro, la entrevista y la lluvia. La indiferencia de la resaca”, escribió.

Brooks escribe como vive, las vidas de sus personajes –adolescentes en la mayoría de los casos– están mediadas por el alcohol y las drogas. Escribe con desapego, abarrotado de humor negro, ansiedad y malestar en una era tecnológica. Esas son las características de este escritor de 25 años que a los 17 ya conocía la fama con su novela Crezco, incluso, músicos como Nick Cave se declararon fans del escritor nacido en Gloucester. Para muchos es una de las voces jóvenes con más impacto en la literatura anglosajona durante la última década. Conversa con el escritor Jaime Arracó Montoliu, en el evento llamado Letras y Rock n’Roll.

Brooks visitará a Colombia invitado por el British Council.

RICHARD FORD: EL NARRADOR CONTEMPORÁNEO DE NORTEAMÉRICA

SÁBADO 29 DE ABRIL

HORA: 4:30 P. M.

AUDITORIO JOSÉ ASUNCIÓN SILVA

La paradoja de Richard Ford es ser escritor y disléxico. Ahora se lo toma con agrado, dice que su situación le ayuda a ser más cuidadoso a la hora de escribir, pero le costó, seguramente, más trabajo que a muchos de sus colegas encontrarle paciencia y amor a la escritura. Con todo y eso se dio el lujo de escribir El día de la independencia (1995), el libro con el que obtuvo premios como el Pulitzer y el Pen Faulkner, y que consolidó a su personaje más conocido y protagonista de tres libros: Frank Bascombe.

Bascombe es un personaje en el que confluyen las características de un hombre promedio de clase media estadounidense, al que le ocurren todo tipo de dramas cotidianos, y es en ese ejercicio, el de narrar el día a día de un hombre común que Ford ganó en 2016 el Premio Princesa de Asturias de las Letras, por “el cuidado detallado en las descripciones, la mirada sombría y densa sobre la vida cotidiana de seres anónimos e invisibles, conjugan la desolación y la emoción de sus relatos. Todo ello lo convierte en un narrador profundamente contemporáneo y, al mismo tiempo, en el gran cronista del mosaico de historias cruzadas que es la sociedad norteamericana”, explicó el jurado del premio. Ford, que viene por primera vez a Colombia, hará parte de un conversatorio titulado “La tarea poética del escritor, o cómo inventar la alegría”, junto a su compatriota y colega Valerie Miles.

CLAUDE K. DUBOIS: EL ARTE DE HACER SENCILLO LO COMPLEJO

LUNES 1 DE MAYO

HORA: 2:00 P. M.

FORUM. PABELLÓN DE FRANCIA

¿Cómo hablarles sobre la guerra a los niños? La ilustradora belga de 57 años responde esta pregunta en Akim corre, el libro con el que ganó el Premio Alemán de Literatura Infantil y Juvenil en 2014. Se trata de una publicación de 96 páginas cuyas ilustraciones y trazos suaves transmiten el miedo y la incertidumbre del pequeño Akim después de que ha empezado la guerra.

El libro no explica de dónde viene el conflicto ni quiénes pelean, toma el concepto de la guerra como un fenómeno natural que simplemente llega e impacta, de esta manera se puede seguir la historia del niño y al mismo tiempo permite que la narración sea universal para entenderse en cualquier contexto de guerra donde haya menores de por medio. Dubois no intenta maquillar la realidad en sus dibujos, es franca y directa, no busca pintar fantasías, sino encontrar la mejor manera de establecer un diálogo con los niños sobre una realidad que por lo general se anula, o en el mejor de los casos se toca tangencialmente, en los cuentos tradicionales.

V. S. NAIPAUL: EL ‘SPOTLIGHT’ DE LAS HISTORIAS INVISIBLES

MIÉRCOLES 3 DE MAYO

HORA: 6:30 P. M.

AUDITORIO JOSÉ ASUNCIÓN SILVA

Abordar con un tono satírico, cercano y original, el desconocimiento del idioma autóctono, el desinterés por el pasado y cómo la colonización provocó un olvido cultural en Trinidad, la isla donde Vidiadhar Surajprasad Naipaul nació, le mereció el Premio Nobel de Literatura en 2001. Se trata de un escritor agudo que encuentra en las historias suprimidas su foco de atención para narrar desde una delgada línea, en donde suele confundirse la realidad con la ficción, su percepción de la realidad.

Ha vivido la mayor parte de su vida en Reino Unido y no es un autor querido por muchos, como podría ser el caso de Coetzee, otro de los nobeles invitados a la Feria, incluso, hasta con sus amigos ha tenido enfrentamientos públicos, como el de 1997, cuando terminó su amistad de 31 años con el escritor Paul Theroux después de que este le reclamara por no contestarle su última nota y Naipaul le respondiera con un golpe. El drama terminó con un libro que publicó Theroux, quien además era su aprendiz, en donde cuenta el lado neurótico y grosero de un escritor que al mismo tiempo describe como brillante y fascinante. El nobel viene a Colombia por primera vez y conversará con el escritor indio Farrukh Dhondy, en un evento llamado “Narrar las historias suprimidas”.

PIERRE LEMAITRE: EL ROSTRO DE LA NOVELA NEGRA

SÁBADO 29 DE ABRIL

HORA: 3:00 P. M.

PABELLÓN DE FRANCIA

Después de ganar el Premio Goncourt en su país por el libro Nos vemos allá arriba, el francés Pierre Lemaitre entró en un periodo de crisis creativa. Tal vez se apresuró al decir que estaba listo para que las cosas le salieran mal luego del éxito de su libro, “la certeza del fracaso me da tranquilidad. Estoy preparado. Ha ocurrido con todos los autores que han ganado el Goncourt, su novela siguiente ha sido destrozada por la crítica y luego han ido remontando”, dijo en una entrevista para El País, de España. El autor confesó haber estado “bloqueado”, pues la presión del premio lo llevaba a pensar que quizás solo había sido un golpe de suerte.

Las dudas se disiparon en 2016, cuando publicó Tres días y una vida, en el que retoma la novela negra, su especialidad –aunque ha confesado que lo suyo es la literatura policial–, a través de la historia de Antoine Courtin, un asesino que tan solo tiene 12 años. “A los autores de novela policiaca siempre nos atraen los extremos. Ser niño y criminal es una supuesta paradoja que me interesa”, explicó el escritor. Lemaitre conversará con el periodista y escritor Juan David Correa en una charla que lleva por nombre “Celebración del humor, la rabia y la compasión”.

ZEINA ABIRACHED: DIBUJAR LA MÚSICA

SÁBADO 6 DE MAYO

HORA: 5:00 P.M.

CARPA V.I.P.

Pocas veces se ve a un ilustrador, y en realidad a cualquier dibujante, haciendo su trabajo en vivo. Ese es uno de los atractivos del encuentro con Zeina Abirached, una de las estrellas de la novela gráfica francesa. Mientras suenan algunas melodías, la artista irá dibujando y explicando cómo funciona el proceso creativo.

Abirached plantea una fuerte relación entre la música y la ilustración, incluso, en su obra El piano oriental, ambientada durante la década de 1960 en Beirut, su país natal, tomó una de las preocupaciones de su bisabuelo, construir un piano en el que se pudieran tocar los cuartos de tono de la música árabe-el piano está afinado en medios tonos- y así combinar la música de oriente y de occidente. La artista no solo documenta la historia de su bisabuelo-quien construye el piano y viaja a Viena para comercializarlo-, sino que se propone una meta ambiciosa, “dibujar la música y el sonido para conseguir que cada página del cómic sea muy visual y, a la vez, muy sonora, que casi pudiera escucharse”, sus trazos son gruesos y tiene un particular interés por el blanco y negro, colores que no abandona.

FITO PÁEZ: LA FACETA NARRATIVA DEL MÚSICO

MARTES 2 DE MAYO

HORA: 6:30 p.m.

LUGAR: AUDITORIO JOSÉ ASUNCIÓN SILVA

En los últimos años, Fito Páez le ha puesto empeño a su faceta como escritor de libros. En 2013 publicó el primero, La puta diabla, en el que cuenta la historia de Félix Ure, un artista bonaerense que cae en una espiral descendente de drogas y sexo. Aunque algunos comentarios sugieren que este personaje podría ser un alter-ego del cantante rosarino, el cantante insiste en que no así. El año pasado Páez también publicó Diario de viaje, un recopilado de anécdotas vividas durante 2015, en el que narra “desde una situación muy salvaje en una sala de ensayo hasta un momento de intimidad con tus hijos”, le dijo el cantante a la agencia EFE.