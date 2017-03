¿Dónde están las directoras de Hollywood?

El mundo de la industria cinematográfica está atestado de machismo, racismo y desigualdad salarial, como casi todos los trabajos del mundo. La ONU aseguró que para que exista una igualdad real entre hombre y mujeres tenemos que esperar, al menos, 70 años.

Mientras que eso ocurre, repase las directoras de cine que rompieron todo pronóstico y han dirigido clásicos del cine como Selma (2014) de Ava DuVernay; Awakenings (1990) de Penny Marshall y Mad Love (1995) de Antonia Bird, sólo por mencionar algunos casos.

Cabe destacar que durante los 89 años de existencia de los premios Oscar sólo cuatro veces se nominó a una mujer como Mejor Directora y sólo una de ellas se ganó la estatuilla dorada. La primera nominada de los premios fue Lina Wertmuller, en 1977, por ‘Seven Beautiesen’; la segunda fue Jane Campion con la cinta ‘The Piano’ (1994); la tercera fue en 2004 con Sofia Coppola con ‘Lost in Translation’ y la última fue Kathryn Bigelow, quien ganó la estatuilla a Mejor Directora por ‘The Hurt Locker’ en 2010.

Bigelow, aparte de ser la primera mujer en ganar un Oscar a Mejor Directora, también le ganó el reconocimiento a su exesposo, el reconocido director, James Cameron, quién participaba con su largometraje de Avatar.

Sin embargo, la industria del cine tiene otras joyas en la dirección en películas que recopilamos para usted. Vea aquí las mejores directoras de cine:

Kathryn Bigelow

Más allá de ser la primer mujer en ganar un premio Oscar, es también una directora atípica de lo que el mundo espera. Bigelow es una fanática del cine de acción, terror y futurista. Una de sus películas más es Point Break (1991) protagonizada por Patrick Swayze y Keanu Reeves. La directora también cuenta con una amplia experiencia dirigiendo a artistas taquilleros como Harrison Ford, Sean Penn, Liam Neeson y Juliette Lewis en películas como Strange Days (1995), K-19 (2002), El Peso del Agua (2001).

Sofia Coppola

Coppola es una guionista estadounidense de 45 años, hija del siete veces ganador del Oscar, Francis Ford Coppola (El padrino, 1972) y ganadora del Oscar a Mejor Guion en 2003 por su película ‘Lost in traslation’ protagonizada por Bill Murray y Scarlett Johansson.

Esta directora siguió los pasos de su padre con dramas y temas de suspenso como Lick the star (1998), Las vírgenes suicidas (1999) y Marie Antoinette (2006).

Ava DuVernay

DuVernay es una directora de cine que comenzó como activista con videos documentales sobre los derechos de negros, inspirada en su tía Denisa Sexton bajo el nombre de This is life (2008) y I will follow (2011).

En 2014, la directora sorprendió al mundo del espectáculo con la película Selma, nominada a Mejor Película y Mejor Canción, pero no a Mejor Director, por lo DuVernay solo advirtió que los obstáculos para las mujeres y para los negros eran sistemáticos.

Andrea Arnold

Arnold es una directora de cine inglesa ganadora de un Oscar a Mejor Cortometraje de Ficción con Wasp en 2005. Luego de su éxito con este corto dirigió películas como Red Road (2006), Fish Tank (2009) y American Honey (2016), todas ganadoras al Premio del Jurado en el Festival de Cine en Cannes.

Las películas de Arnold están basadas en temas muy conceptuales como el la teoría del ser, el mundo, el éxito y el pasado.

Penny Marshall

Marshall alternó su carrera de directora con su faceta de actriz en She’s having a baby (1988), One Vision (1998) y Alice upside down (2008). Como directora trabajó en éxitos de la pantalla grande como Big (1988) interpretada por Tom Hanks, Elizabeth Perkins, John Heard y Awakenings (1990) con Robert De Niro y Robin Williams.

Y para cerrar con broche de oro, Marshall dirigió ‘A League of Their Own’ de 1992, película que cuenta la historia de las mujeres beisbolistas que rescataron a este deporte de su extinción cuando los hombres estaban en la guerra (1943). Esta cinta contó con la participación especial de Madonna, Geena Davis y Lory Petty.