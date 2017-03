El rock tiene nombre de mujer

Para ser un buen líder se necesita carácter, entusiasmo, sabiduría y madurez. Estas mujeres nos demuestran que les basta y les sobra estas cualidades para alcanzar el éxito y el reconocimiento mundial.

Puede que haya muchas solistas como Madonna, Lady Gaga o Beyoncé que triunfen en el mundo de la música, y su tarea por poner en alto el nombre de las mujeres y su reivindicación en la sociedad es más que admirable. Sin embargo, queremos destacar a aquellas mujeres que formaron una banda, y que supieron manejar los egos que se manejan dentro del mundo de la música.

Vea aquí las mejores bandas lideradas por mujeres:

Patti Smith

Desde 1974 a la actualidad Patti Smith ha tenido que poner de acuerdo a cuatro guitarristas, dos bajistas, tres bateristas y cuatro tecladistas, lo que demuestra que ‘La madrina del punk’, pudo seguir adelante con su visión feminista e intelectual del rock y la poesía.

Uno de sus trabajos más emblemáticos es Horses (1975), porque jugó un papel clave en la evolución de la escena punk en Nueva York.

Vea también: Círculo de lectura :Éramos Unos Niños (Just Kids)

Sonic Youth

La cantante Kim Gordon hizo parte de esta banda de rock alternativo de 1981 en la voz, guitarra y bajo. Gordon también lanzó varios trabajos en solitario, fundó otras bandas como Free Kitten y Harry Crews.

Además de su faceta de artista, Gordon contribuyó al texto Activismo a 33 Revoluciones, presentado en la exposición anual de Pop Politics de 2013.

Pixies

Fue la banda que influenció a Kurt Cobain con Nirvana y que fue liderada por Kim Deal, Black Francis y David Lovering en 1986.

Aunque Deal dejó la banda en 2013, Pixies destino es puesto a una mujer como Kim Shattuck, que finamente fue remplazada por Paz Lenchantin para el Tour Mundial de 2014. Más allá de los reconocimientos mundiales y fue una de las bandas más influyentes para el rock alternativo.

The Runaways

Esta es una banda de punk y heavy metal de los años 70 que puso en alto la rebeldía de género a ser un grupo compuesto por solo mujeres. Sandy West (baterista) y Joan Jett (guitarra) formaron la banda junto a la compositora Kari Krome, quien buscaba un grupo de mujeres para interpretar sus canciones.

El grupo fue tan popular en los años 70 con canciones como ‘Cherry Bomb’, ‘Queens of noise’ y ‘Neon angels’ y realizó giras por América, Japón, Reino Unido y Europa.

The Pretenders

Es una banda de rock de 1978 que marcó la nueva era del género de la mano de la inglesa Chrissie Hynde (voz y guitarra), James Honeyman-Scott (guitarra), Pete Farndon (bajo) y Martin Chambers (batería). Hynde es el único miembro del grupo que sigue vivo, luego de hacer el luto de sus compañeros que abusaron del consumo de drogas sigue viviendo para el feminismo y el rock.

Hynde, de 65 años, es una reconocida feminista de Reino Unido, vegetariana, defensora de los derechos de los animales y de la legalización de la marihuana. Aunque esté retirada, su canción más influyente y popular fue ‘Brass in Pocket’ que la que habla sobre la emancipación femenina: ‘Voy a hacerte ver que no hay nadie más aquí, nadie como yo. Voy a usar mis pies, brazos, piernas y estilo para que te des cuenta de mi’.

Sleater-Kinney

Esta banda de rock alternativo está conformada por Corin Tucker (voz y guitarra), Carrie Brownstein (voz y guitarra) y Janet Weiss (batería). Esta banda formada en 1994 tiene 8 álbumes en los que experimentan con sonidos del punk, rock, metal e indie. Su canción más popular es a New Wave del álbum ‘No cities to love’ de 2015.

Florence and the Machine

Es una popular banda de indie liderada por Florence Welch, una británica de 30 años en compañía de Robert Ackroyd (guitarra), Christopher Lloyd (batería), Isabella Summers (teclado), Tom Monger (arpa), Mark Saunders (bajo) y Rusty Bradshaw (coros).

Su canción más popular, ‘Dogs days are over’ (2008), está inspirada en una obra de Ugo Rondinone que Welch admiraba con frecuencia mientras paseaba en su bicicleta en el puente de Waterloo (Londres).

The Cranberries

En 1989 nació esta banda liderada por la irlandesa Dolores O’Riordan y saltó a la fama mundial con el álbum ‘Everybody else is doing it, so why can’t we?’, el cual vendió más de cinco millones de copias en Estados Unidos.

O’Riordan ha mantenido a esta banda junta y gracias a su empeño, en pleno 2017 lanzará un álbum acústico con la Orquesta Irish Chamber y vendrá con los éxitos de Dreams, Zombie, Linger con nuevos sonidos y en el que estarán tres nuevas canciones. Este disco estará acompañado de una gira por Europa, Sudamérica a mediados de mayo.

Gossip

Es una banda ‘indie’ estadounidense fundada en 1999 por Beth Ditto, reconocida como una de las mejores voces de Estados Unidos. Ditto fue influenciada por el feminismo, el empoderamiento de su cuerpo y su orgullo por ser lesbiana.

El grupo está conformado por Brace Paine (guitarra) y Hannah Blilie (batería). El sencillo Heavy Cross del álbum Music for Men fue un éxito en todo el mundo, sólo en Alemania vendió 450 mil copias y fue certificado como triple disco de oro.

The XX

Esta banda hace parte de los artistas invitados del Festival Estéreo Picnic 2017 y está liderada por la británica Romy Madley-Croft, quien a sus 15 años (2005) tomó la decisión de formar un dueto con su mejor amigo Oliver Slim y años después se les unió el guitarrista Jamie Smith.

Madley-Croft trazó el norte de la banda gracias a la influencia de The Cure, New Order y Jimi Hendrix. Pese a ser una banda relativamente nueva tiene tres álbumes ‘XX’ (2009), ‘Coexist’ (2012) y ‘I see you’ (2017) y varias participaciones en festivales de música como Coachella, Lollapalooza, Bonnaroo y Sasquatch, entre otros.