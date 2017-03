Vea el tráiler de la nueva serie de las ‘Pato Aventuras’

Volver a los clásicos parece una fórmula que nunca falla. Así lo ha hecho Disney con la serie del Rey león, La sirenita, Mickey Mouse y Los Vengadores. Sin embargo, las Pato Aventuras (Duck Tales) vuelven al aire para que este clásico se puede disfrutar por niños y adultos.

Matt Youngberg, director de Samurai Jack, El laboratorio de Dexter, Las chicas superpoderosas y el popular Ben 10, es el encargado de que la serie sea un éxito tanto como sus otras producciones. Para asegurar que se trata de una serie de calidad, Youngberg contó con la participación de David Tennant, el protagonista más popular de Doctor Who, quien le dará la voz a del acaudalado Rico McPato.

Por otro lado, La voz de los trillizos estará a cargo de Danny Pudi (Community, 2015) como Hugo, Ben Schwartz (House of Lies,2016) como Paco y Bobby Moynihan (Mascotas, 2016) como Luis, mientras que la niñera de los trillizos, la Señorita Beakley la interpretará Toks Olagundoye (Castle, 2016) y la voz Rosita, la nieta de Beakley, la hará Kate Micucci (The Big Band Theory, 2017).

Este elenco de estrellas llevará las Pato Aventuras una vez más a la pantalla, con un estilo visual que conservará algunos rasgos de la primera serie como la canción de apertura y los interesantes personajes secundarios.

La serie se transmitirá por Disney XD desde la segunda mitad de 2017, contará con 21 capítulos y una segunda temporada en la que ya están trabajando. Esta serie se une a los remakes más esperados por el público ya que de 1987 a 1990 el programa tuvo cien capítulos y una película (DuckTales the movie: treasure of the lost lamp, 1990).

