Cinco veces en las que Shakira fue acusada de plagio

Shakira y Carlos Vives fueron acusado de plagio formalmente en un tribunal de Madrid por el cantante Liván Rafael Castellanos, quien impuso una demanda por plagio por la canción de ‘La Bicicleta’.

El cubano, representado por la editora MDRB, sostiene que el tema de los colombianos tiene frases idénticas a la canción ‘Yo te quiero tanto’, que compuso en 1997. La letra de La Bicicleta dice: “que te sueño y que te quiero tanto” y la canción del cubano “yo te quiero, te quiero tanto”.

Por esa frase el juzgado número 12 de Madrid aceptó la demanda y le dio a los colombianos 20 días para dar su respuesta. Mientras eso ocurre, recuerde las cinco veces en que Shakira se ha visto involucrada en un lío judicial por presuntos plagios.

Hips don’t lie (2005)







El salsero Jerry Rivera acusó a Shakira que plagió el inicio de su canción “Amores como el nuestro”. Sin embargo, la cantante aseguró que aunque se parece, su colaborador Wyclef Jean, le mostró que el ritmo está inspirado originalmente en una canción de hip- hop llamada ‘Oral Fixation’, más antigua que la del cantante puertorriqueño.

Después Luis Díaz, cantante dominicano, aseguró que el coro ‘baila en la calle de noche, baila en la calle de día’ de Shakira era el mismo de ‘Baila en la Calle’, canción de su propiedad, que fue escrita en 1983.

Waka Waka (2010)





Shakira tuvo la responsabilidad de componer la canción del Mundial de Sudáfrica, el cual, asegura el colombiano Wilfrido Vargas, es un plagio de su canción ‘El negro no puede’. Shakira recibió una demanda del cantautor por 11 millones, pero se negó a pagar esa suma, ya que su inspiración venía de una canción folclórica de África.

Loca (2010)





Esta canción causó controversia por la similitud del coro con la canción ‘Loca con su tiguere’ de El Cata. Más adelante, Shakira aseguró que negoció con El Cata para incluir esta frase en su canción.

Rabiosa (2010)





The White Stripes aseguró que la colombiana plagió su video musical ‘I just don’t know what to do with myself’, en la que aparece la modelo Kate Moss bailando frente a un tubo. Shakira no se pronunció al respecto pero en rabiosa aparece haciendo un bailar muy similar que el de la modelo. Juzguen ustedes.

La La La (2014)







Luego del éxito de la canción Waka Waka, los organizadores del mundial de fútbol, celebrado en Brasil, le pidieron a la colombiana usar la canción La La La con un vídeo musical. Luego del mundial apareció el cantante Woodkid, quien aseguró que la propuesta artística del video es igual a la de su tema Iron.