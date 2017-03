Serie recomendada de la semana: Fleming, the man who would be Bond

Fleming, the man who would be Bond

NETFLIX

¿Sabía que la vida del creador de James Bond fue casi tan emocionante como la de su personaje? Esta es la premisa de la miniserie Fleming, the man who would be Bond, disponible en el catálogo de Netflix.

Ian Fleming, un playboy adinerado y perezoso, es un periodista retirado que se enfrenta al fracaso en su carrera de corredor de bolsa. Hijo de un parlamentario y hermano de un famoso cronista de viajes, en la sociedad londinense es bien sabido que se trata de la oveja negra de la familia. Es el comienzo de los años treinta y los ánimos están tensos en el Reino Unido, así que su compra de una edición de Mein Kampf llama la atención del Gobierno británico. El director de inteligencia naval lo recluta para su nueva unidad de espionaje, lo que desencadena una nueva vida de aventuras, romance e intriga, que servirá de inspiración para el espía más famoso del mundo, el agente 007.

Fleming es una miniserie llena de historia, aventura y literatura, acompañada de la factura preciosa de la BBC, y protagonizada con picardía y sensualidad por Dominic Cooper (Mamma Mia, Capitán América).