Vea las mejores series que trae Netflix sobre mujeres

Netflix quiere celebrar el día de la mujer por lo alto, para ello anunció que en 2017 se estrenarán más series sobre personajes femeninos que se caracterizan por ser honestas, entrañables y complejas. La empresa más grande de televisión por internet cuenta con dos grandes éxitos, como la serie de la Reina Elizabeth (Claire Underwood) y las mujeres más divertidas de prisión (Orange is the New Black), pero ahora quieren entrar al mundo de las mujeres luchadoras de los años 80, la primera dama de México y la empresaria que arrasó con eBay.

En marzo, llegará a las pantallas el estreno de ‘El Taller de Julie’ (12 de marzo) con Julie Andrews, la auténtica Mary Poppins (1964), en la que le da la bienvenida a siete jóvenes y al público para aprender sus secretos sobre danza, canto y actuación. Por otro lado, llega la biografía de la primera dama de México, Emilia Urquiza, en la actuación de Kate del Castillo, como la política que defiende sus ideales y convicciones para defender la paz de su país bajo el nombre de ‘Ingobernable’ (24 de marzo).

La mítica Jane Fonda estrenará la tercera temporada de ‘Grace and Frankie’ (24 de marzo), una serie de dos mujeres, una retirada magnate de los cosméticos (Fonda) y una profesora de arte (Lily Tomlin), a las que sus esposos, abogados, les piden el divorcio porque se enamoraron el uno del otro. Luego del divorcio Grace y Frankie tienen que vivir juntas y lidiar esta nueva etapa de sus vidas.

Netflix también contará la vida de Sophia Amoruso (Britt Robertson), una joven de 27 años que supo sacar provecho de la moda ‘vintage’ por eBay y así consolidar un emporio multimillonario llamado Nasty Gal.

El 28 de abril se estrenará una superproducción española llamada ‘Las chicas de cable’, esta serie se remonta a la vida de cuatro chicas de 1928 que trabajan en operadoras telefónicas de Madrid, el primer trabajo moderno que tuvo la mujer. Cada una de ellas experimentará celos, envidia, hambre de éxito, que podrán sopesar con amistad y el amor.

Otra biografía inspiradora y entretenida será ‘Glow’ (23 de junio), que retrata la vida de las luchadoras de liga de lucha libre en los años 80 (Los Ángeles). El éxito de esta serie está más que asegurado, pues Jenji Kohan, creadora de Orange is the New Black, prometió muchas tacleadas, enormes peinados y la historia central de una mujer que encuentra en las luchas una oportunidad de lograr sus sueños, eso si, sin antes partirse el tabique.

Cada una de estas series de Netflix están pensadas para inspirar a las mujeres a ser fuertes, chistosas, tenaces, ejecutivas, flacas, gordas, molestas, depresivas y hasta vulnerables. Así lo dijo Cindy Holland, vicepresidenta de contenidos originales de Netflix “Es fundamental que las mujeres sean representadas en todas sus dimensiones y complejidad, y gracias a la libertad creativa que damos a nuestro talento para contar historias, hemos encontrado estos personajes auténticos que nuestros miembros han llegado a amar tanto”.

