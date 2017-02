Batman VS Superman, la película más ganadora de premios Razzie

Los Razzies, conocidos también como la antítesis de los Premios Oscar, reconocen a modo de burla las peores películas de la temporada. En 2017, Batman VS Superman, dirigida por Zack Snyder, se llevó los premios más ‘codiciados de la noche’: Peor Pareja en Pantalla, Actor de Reparto (Jesse Eisenberg), Remake, Guion.

Aunque no lo crea, estos premios se celebran desde 1980 y tienen una fundación, Golden Raspberry Award, que organiza la ceremonia y la debida entrega de los premios, que son una mora de plástico dorada avaluada en 5 dólares. 700 críticos de cine de todo el mundo se encargan de elegir a los ganadores, además hay una membresía de 30 dólares para todo aquel que quiera votar por sus “películas favoritas”.

Lo más interesante de las nominaciones es que algunos actores se presentan y reciben su premio con orgullo. En 2004, Ben Affleck acudió al edificio Vaudeville Theater and Movie Palace de Los Ángeles para recibir su Razzie a Peor Actor por Daredevil y Paycheck, este mismo año se presentó Halle Berry para recibir su estatuilla a Peor Actriz por la película Catwoman; en 2010 Sandra Bullock recibió en persona el premio a Peor Actriz por la cinta ‘All About Steve’ y el mismo año recibió el Oscar a Mejor Actriz por ‘The Blind Side’, convirtiéndose en la primera actriz en pasar de peor a mejor actriz en un año.

El holandés Paul Verhoeven, director de Elle (2016) y Tom Green, director de Los Ángeles de Charlie (2000), fueron los primeros cineastas en recibir el premio en persona. Verhoeven lo hizo en 1996 cuando aceptó el premio a Peor Director por ‘Showgirls’, mientras que en 2001, Green aceptó cinco premios por la cinta ‘Freddy Got Fingered’.

Por otro lado, es la primera vez que un documental ‘compite’ de hombro a hombre con una superproducción de Hollywood como lo fue ‘The Secret History of the Democratic Party’, hecho por el indio-estadounidense Dinesh D’Souza, que cuenta el descenso de Hillary Clinton a la presidencia de los Estados Unidos. La cinta se ganó el premio a Peor Película, Actriz (Becky Turner), Actor y Director (Dinesh D’Souza).

También estuvieron nominadas otras películas taquilleras como Suicide Squad, Zoolander 2, Fifty Shades of Black e Independence Day: Resurgence. El mayor consuelo para estas producciones es que recolectaron más de 200 millones de dólares cada una.

Vea la lista completa de los ganadores:

Peor película

The Secret History of the Democratic Party

Batman v Superman: Dawn of Justice

Dirty GrandpaGods of Egypt

Independence Day: Resurgence

Zoolander 2

Peor actor

Dinesh D’Souza, Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party

Ben Affleck, Batman v Superman: Dawn of Justice

Gerard Butler, Gods of Egypt Henry Cavill, Batman v Superman: Dawn of Justice

Robert De Niro, Dirty Grandpa

Ben Stiller, Zoolander 2

Peor Actriz

Becky Turner (Hillary Clinton),The Secret History of the Democratic Party

Megan Fox, Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows

Tyler Perry, Boo! A Madea Halloween

Julia Roberts, Mother’s Day

Naomi Watts, Divergent Series: Allegiant & Shut-In

Shailene Woodley, Divergent Series: Allegiant

Peor actriz de reparto

Kristen Wiig, Zoolander 2

Julianne Hough, Dirty Grandpa

Kate Hudson, Mother’s Day

Aubrey Plaza, Dirty Grandpa

Jane Seymour, Fifty Shades of Black

Sela Ward, Independence Day: Resurgence

Peor actor de reparto

Jesse Eisenberg, Batman v Superman: Dawn of Justice

Nicolas Cage, Snowden

Johnny Depp, Alice Through the Looking Glass

Will Ferrell, Zoolander 2

Jared Leto, Suicide Squad

Owen Wilson, Zoolander No. 2

Peor pareja en pantalla

Ben Affleck & Henry Cavill, Batman v Superman: Dawn of Justice

Los dioses, Gods of Egypt

Johnny Depp y su alter ego, Alice Through the Looking Glass

Todos los actores, Collateral Beauty

Tyler Perry y That Same Old Worn Out Wig, Boo! A Madea Halloween

Ben Stiller y Owen Wilson, Zoolander No. 2

Peor director

Dinesh D’Souza and Bruce Schooley, The Secret History of the Democratic Party

Roland Emmerich, Independence Day: Resurgence

Tyler Perry, Boo! A Madea Halloween

Alex Proyas, Gods of Egypt

Zack Snyder, Batman v Superman: Dawn of Justice

Ben Stiller, Zoolander 2

Peor remake

Batman v Superman: Dawn of Justice: Dawn of Justice

Alice Through the Looking Glass

Fifty Shades of Black

Independence Day: Resurgence

Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows

Zoolander 2

Peor guión

Batman v Superman: Dawn of Justice

Dirty Grandpa

Gods of Egypt

The Secret History of the Democratic Party

Independence Day: Resurgence

Suicide Squad