Vicky Dávila le cuenta las canciones de su vida

Pueblito viejo – José A. Morales

Pienso en Buga, en el Valle, en mi tierra, en sus calles tranquilas.

Rehab – Amy Winehouse

Una voz magistral que se apagó muy pronto. Me gusta la rebeldía y franqueza que transmite este tema. Dentro de mí tengo una rebelde.

Cuartito azul – Carlos Gardel

A mi papá le encantaban los tangos y cantaba de maravilla, por eso nunca fui capaz de cantar uno frente a él. Solo me atreví a hacerlo en su misa, el día que murió.

Enfermedad de ti – Andrés Cepeda

Para mí, Cepeda hoy es el más romántico de Colombia, y esta canción habla de un amor tan fuerte que es casi una enfermedad.

Señor – Helenita Vargas

Pienso en mis tías, en mi mamá, en esos hombres que en todo caso nos hacen sufrir, pero al final, son el amor de la vida. Me encanta el regaño que les pega Helenita Vargas.

Someone like you – Adele

Una británica que enamora con su voz, una canción llena de sentimiento.

Volví a nacer – Carlos Vives

Me encanta porque habla del matrimonio, y en una época donde los jóvenes no piensan en casarse, me parece lindo que se refiera al tema con esa dulzura.

Mi salvación – Los hermanos Zuleta

Me la dedicó José (Gnecco) cuando nos casamos. “Parece que llegó a mi corazón el tipo de mujer que yo quería…”.

Thriller – Michael Jackson

Fue la primera canción en inglés que me gustó en la vida.

Cali pachanguero – Grupo Niche

Hace parte de mí. Soy de allá y esa canción donde la oigo la bailo, la llevo en la sangre. Me da emoción escucharla.