¿Qué es un EGOT y qué artistas han ganado uno?

Lin-Manuel Miranda ya hizo la tarea con su reconocido musical Hamilton, al que también le sacó un álbum (The Hamilton Mixtape) y por el cual ganó en 2016 un Grammy a Mejor Álbum de Teatro Musical y tres premios Tony en la categoría Mejor Musical, Banda Sonora Original, Guion Musical; en 2009, ganó otro Grammy a Mejor álbum de Teatro Musical con su presentación ‘In the Heights’, más dos premios Tony a Mejor Musical y Banda Sonora Original y en 2013 se alzó con el Emmy con por su canción ‘Bigger’ presentada en la gala de los Premios Tony de ese mismo año.

Esta trayectoria artística le dio a Miranda el reconocimiento en Hollywood para hacerse cargo de la musicalización de películas tan importantes como Moana, la cual lo tiene a un Oscar de completar poker de galardones de la industria del entretenimiento, por la canción Llegaré (How far i’ll go).

La primera persona que utilizó la palabra EGOT para referirse a un ganador de estos cuatro trofeos fue el actor Philip Michael Thomas (Miami Vice), cuando se refirió a Richard Rodgers como la primera persona en hacer esta hazaña en 1962. Con el paso de los años fue creciendo esta lista con la actriz y bailarina Rita Moreno; la actriz Helen Reyes; el director, actor y guionista Mel Brooks y el compositor estadounidense Robert López, este último reconocido por ser las persona más joven (38 años) en conseguir los cuatro premios de la industria.

Sin embargo, Lin-Manuel Miranda puede desbancar a López como el más joven de la lista, pues con tan sólo 37 años ha conseguido la atención del mundo del entretenimiento, y más, con su última nominación a los Oscar por Mejor Canción, categoría en la que está también ‘City of Stars’ y ‘Audition’ de la película La La Land (Scott Oatley y Rachel Panchal); ‘Can’t stop the feeling’ de la cinta animada Trolls compuesta por Justin Timberlake.

Lo particular de esta lista es que la componen directores de cine, actrices, compositores, guionistas y comediantes. Vea la lista de los ganadores más populares del EGOT:

Richard Rodgers

Richard Rodgers fue un compositor estadounidense conocido por crear las mejores melodías de Broadway como Blue Moon, La Novicia Rebelde y Babes in Arms. Rodgers ganó un Emmy por Mejor Música Original para Televisión con ‘The Valiant Years’ (1962); dos premios Grammy por Mejor Álbum de Teatro Musical por ‘The Sound of Music (1960) y Mejor Álbum de Reparto Original por ‘No Strings’(1962); un Oscar a Mejor Canción Original por ‘It Might as Well Be Spring’ de la película State Fair (1945) y cuatro premios Tony por los musicales ‘South Pacific’, ‘You are too Beautiful’, ‘The Sound of Music’ y ‘No Strings’.

Helen Hayes

Hayes fue una actriz estadounidense y fue la primera mujer en conseguir los cuatro premios de la industria del entretenimiento en Estados Unidos completados en 1970 con su Oscar a Mejor Actriz por la película (Airport, 1970), que se sumó a sus otros galardones como el Emmy a Mejor Actriz de Serie Dramática por Schlitz Playhouse of Stars de 1953; Grammy a Mejor Álbum Hablado Great American Documents de 1977 y dos premios Tony por Mejor Actriz Dramática por Happy Birthday (1947) y Time Remembered (1958).

Rita Moreno

La puertorriqueña Rita Moreno se convirtió en la primera actriz de habla hispana en reunir los EGOT en 1978 con el Emmy a Mejor Actriz Invitada por la serie The Rockford Files en 1978, galardón que se sumó a su Grammy por Mejor Álbum para Niños con ‘The Electric Company’ 1973; su Oscar en la categoría de Mejor Actriz de Reparto en West Side Story (1961) y su Tony Mejor Actriz de Reparto por la obra teatral The Ritz (1975).

John Gielgud

Fue el primer y único inglés en ganar un EGOT, y también el actor más viejo en conseguirlos (87 años). Su primer galardón fue un Tony en 1948 con la obra de teatro The Importance of Being Earnest, seguido de su Grammy en 1979 por Mejor álbum hablado por Ages of Man. Luego en Emmy a Mejor Actor en una Miniserie en 1991 con Summer’s Lease y por último su Oscar por Mejor Actor de Reparto en la cinta Arthur de 1981.

Mel Brooks

El director, guionista y actor de comedia, reunió los EGOT en 2001 con su tres premios Tony por el musical ‘The Producers’. Estos premios se le sumó su Oscar de 1968 por el Guion Original de The Producers y los Grammys por Mejor Álbum de Comedia por The 2000 Year Old Man in the Year (1998), Recording ‘The Producers’: A Musical Romp with Mel Brooks

(2002) y el álbum musical de The Producers.

Robert Lopez

Robert Lopez es el actual compositor más joven en reunir los cuatro premios en menos de 10 años. Lopez se le conoce por su Óscar a Mejor Canción Original por ‘Let It Go’ de la película animada Frozen de Disney. Sus tres premios Tony por Mejor guion y Álbum Musical por The Book of Mormon (2011) y Mejor Banda Sonora por la cinta ‘Avenue Q’ (2004); su Grammy en 2012 a Mejor Álbum Musical con The Book of Mormon: Original Broadway Cast Recording y sus dos Emmys por Dirección Musical de Las Mascotas Maravilla en 2008 y 2010.

¿Podrá Lin-Manuel Miranda hacerse por el Oscar este 26 de febrero para así completar el prestigioso EGOT?