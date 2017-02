Seis películas en las que sus protagonistas no debían ser blancos

Recordamos las películas que fueron criticadas por poner un actor blanco a hacer el papel de otra raza como le sucedió a Scarlett Johansson con la cinta Ghost in the Shell.

Scarlett Johansson es una polifacética actriz que puede interpretar personajes de ficción, como lo hizo en los ‘Avengers’ (2015) o drama como ‘Match Point’ (2013) o películas independientes como ‘Lost in Translation’ (2003). Sin embargo, la estadounidense recibió varias críticas por aceptar el papel de una asiática en la adaptación cinematográfica del manga ‘Ghost in the Shell’.

En la cinta, Johansson interpreta a una androide programada para proteger la seguridad informática, inspirada en el manga del japonés Masamune Shirow (1989). Al ser una historia asiática los fans del manga esperaban a una actriz de la misma descendencia, pero para sorpresa de ellos se trata de la actriz taquillera nacida en los Estados Unidos.

¿Se tratará de un nuevo caso de ‘whitewashing’? en donde las historias que tienen su centro en otras culturas fueron llevadas al cine con un protagonista blanco. Rupert Sanders, director de Ghost in the Shell, no se ha pronunciado, pero la crítica está dividida entre los que piensa que se trata de la necesidad de hacer una película taquillera o un descuido de los productores que no saben qué historia están contando.

Entre tanto, recordamos las películas que en el protagonista debía ser de otra raza y terminó interpretado por un actor blanco. Esto le sucedió a grandes de la industria como Marlon Brando, Emma Stone, Keanu Reeves, Tilda Swinton y Matt Damon.

Vea aquí los casos de ‘whitewashing’ del cine:

Marlon Brando, The Teahouse of the August Moon (1956)

Esta comedia satírica, dirigida por John Patrick, cuenta la historia de los soldados estadounidenses que se quedaron en Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos estaba el capitán Fisby (Glenn Ford), quien se quedó para occidentalizar al pueblo de Tobiko (Okinawa, Japón), con la ayuda de Sakini (Marlon Brando) un habitante del pueblo que le sirve de traductor.

Brando hizo hasta lo imposible para quedarse con el papel del asiático traductor. Se sometió a dos horas diarias de maquillaje, estudió japonés y convenció a los productores de Metro Goldwyn Mayer de que la película sería un éxito siempre y cuando apareciera en ella.

En 1956 ver a un actor estadounidense haciendo el papel de un oriental no era algo exótico, pero fue el inicio de la americanización de otras culturas en el cine, pues más adelante Brando quedó tan obsesionado con los papeles orientales que fue el protagonista de ‘Sayonara’ (1957).

Emma Stone, Aloha (2015)

Cameron Crowe dirigió esta historia que cuenta la vida de un contratista militar hawaiano (Bradley Cooper) que vuelve a su tierra natal y se reencuentra con el amor de su juventud (Rachel McAdams), pero por cuestiones del destino su corazón se ve dividido por la belleza de la cadete (Emma Stone), de la cual termina enamorado.

La película recaudó 26 millones de dólares de los 37 de inversión. La razón principal fue porque Crowe eligió a actores que no tenían ningún rastro de hawaianos e incluso eran blancos como en el caso de Emma Stone.

Los medios estadounidenses tacharon a la película de racista y de apoyar las malas prácticas del ‘whitewashing’, a lo que Stone declaró “ he aprendido en un nivel macro acerca de la historia insana de blanqueo en Hollywood y lo frecuente del problema. Ya hemos tenido las conversaciones pertinentes y mis ojos se han abierto de muchas maneras este año” comentó la actriz al diario News de Australia.

Tilda Swinton, Doctor Strange (2016)

Antes del lanzamiento de Doctor Strange dirigida por Scott Derrickson, los fans y la crítica ya estaban tachando a la película de ‘whitewashing’ por el papel de Tilda Swinton interpretando al Anciano. Se supone que en la película Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) viaja a Oriente Medio a encontrar su fuerza interior con un antiguo sabio y se encuentra con una blanca británica.

La prensa y los fans llegaron a cuestionar a Derrickson por no haber encontrado un hombre (como lo es en el cómic) asiático. Frente al escándalo la productora Marvel respondió: “tenemos un historial muy fuerte en la diversidad de nuestros castings. Regularmente buscamos salir de los estereotipos y el material de los cómic originales para llevarlos al cine. El personaje del anciano es un título que puede interpretar cualquiera así como Tilda Swinton, una talentosa actriz que le da vida a este personaje único y complejo”.

Johnny Depp, El llanero solitario (2014)

La película dirigida por Gore Verbinski es el ‘remake’ de la serie de televisión de Fran Striker que cuenta las aventuras de un enmascarado llanero (Paul Halliwell), quien está acompañado por el nativo Potawatomi Toro (Jay Silverheels con descendencia nativa) y que enfrentan las injusticias del Viejo Oeste.

Para la adaptación de 2014, Verbinski contó con la participación de Armie Hammer como el llanero solitario y Johnny Depp como Potawatomi. La crítica no se hizo esperar sobre el papel de Depp por interpretar a un nativo americano.

La película contó con un presupuesto de 215.000.000 y recaudó un poco más de los 89 millones de dólares, dejándole pérdidas de 126 millones a Walt Disney Pictures.

Vea también: Los cinco actores más caros y menos rentables

Noah Andrew Ringer, The last airbender

En 2010 M. Night Shyamalan produjo y dirigió la película del último maestro del aire inspirada en la serie de Nickelodeon Avatar: la leyenda de Aang. En la historia tiene lugar en el Asia en donde un joven llamado Aang domina el poder del viento, siendo el único ser que tenía esta habilidad en un mundo dominado por la nación del fuego.

Se esperaba que Shyamalan hiciera un casting en Asia para la elección de los personajes, pero en cambio optó por personajes americanos como Noah Ringer para hacer el papel de Aang y a Dev Patel para ser el príncipe Zuko de la nación del fuego, entre otros.

La crítica y los fans no se hizo esperar, pues convirtieron un clásico animado en algo irreconocible, el público hizo saber esto en taquilla pues la película del Avatar reportó la pérdida de 19 millones de dólares de los 150 millones que hicieron de inversión.

Matt Damon, The Great Wall (2016)

Zhang Yimou dirigió esta película en 2016 para contar las anécdotas de la gran muralla China. Para ello eligió a Matt Damon como el protagonista, a lo que la crítica ha visto como un movimiento comercial de poner a un hombre blanco como el gran salvador.

Aunque en la historia nunca se define de que lugar proviene el gran salvador, lo cierto es que es casi imposible que haya llegado desde Occidente y fuera aceptado entre los grandes comandantes que protegían a China.

La película promete ser una oda a la acción y los efectos digitales. El presupuesto fue de 150 millones de dólares, la pregunta es ¿podrá superar lo invertido en taquilla?