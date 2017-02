Conozca a los grandes ganadores de los BAFTA

En lo que fue la 70 edición de los premios BAFTA, la película de Damien Chazelle se llevó la estatuilla a Mejor Película, Director, Actriz Protagonista, Música Original y Fotografía.

Sin embargo, ‘La La Land’ solo consiguió cinco premios de las 11 nominaciones por las que optaba en los BAFTA. Entre los premios que se les escapó estuvo Mejor Actor, quien se lo quedó Casey Affleck por su papel en ‘Manchester by the Sea’, película que también se llevó el BAFTA a Mejor Guión Original.

Por otro lado, Viola Davis fue elegida como Mejor Actriz de reparto por su trabajo en ‘Fences’ y Dev Patel como Mejor Actor Secundario por la película Lion. La gala que fue presentada por el comediante Stephen Fry, es considerada como el pronóstico de lo que sucederá en los Oscar, el próximo 26 de febrero. (vídeo)

Cabe destacar el discurso de Emma Stone cuando recibió su BAFTA a Mejor Actriz. Stone destacó la importancia de la creatividad en la industria cinematográfica, también habló que el cine reconforta hasta en los peores momentos que se pueden superar como el Brexit por el que atraviesa el Reino Unido y los estragos políticos que pueda causar el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Ken Loach, director británico, ganó el BAFTA a Mejor Película Británica con su cinta ‘Yo, Daniel Blake’. Esta película cuenta la historia de Daniel Blake (Dave Johns) un ensamblador de 59 años quien se enferma y se tiene que enfrentar a la burocracia que le impide conseguir asistencia médica. En medio del dilema, Blake conoce a Katie (Hayley Squires), una madre soltera, quien se ve en una situación similar pero que con su ayuda rompe las barreras del sistema de salud.

El cineasta de 80 años dio un discurso en el que agradeció a la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y llamó la atención sobre el pésimo sistema de salud que tiene el Reino Unido que no permite ayudar al extranjero ni a los refugiados. Situación por la que atraviesa toda Europa. (video)

Vea todos los ganadores de los BAFTA 2017:

Mejor película



“La La Land”.

Mejor director



Damien Chazelle, “La La Land”.

Mejor actor



Casey Affleck, “Manchester by the Sea”.

Mejor actriz



Emma Stone, “La La Land”.

Mejor actor secundario



Dev Patel, “Lion”.

Mejor actriz secundaria



Viola Davis, “Fences”.

Mejor interprete revelación



Tom Holland.

Mejor guion original



“Manchester by the Sea”

Mejor guion adaptado



“Lion”

Mejor película británica



“Yo, Daniel Blake”, de Ken Loach.

Mejor documental



“13th”.

Mejor película de animación



“Kubo and the Two Strings”.

Mejor corto de animación



“A Love Story”.

Mejor película de habla no inglesa



“El hijo de Saúl” (Hungría).

Mejor director guionista o productor británico novel



“Under the Shadow”

Música original



“La La Land”

Sonido



“Arrival”.

Fotografía



“La La Land”.

Diseño de vestuario



“Jackie”.

Efectos visuales



“El libro de la selva”.

Maquillaje y peluquería



“Florence Foster Jenkins”.

Montaje



“Hasta el último hombre”.

Diseño de producción



“Animales fantásticos y dónde encontrarlos”.

BAFTA honorario



Mel Brooks.

BAFTA a la mayor contribución al cine británico



Curzon.