Estos son los mejores momentos de los Grammy 2017

La gala en la que se premia lo mejor de la música siempre es un escenario en donde los shows se roban la atención. La edición 59 de los Grammys no fue la excepción pues la puja entre Beyoncé y Adele por quién sería la más galardonada de la noche fue opacada por sus respectivas presentaciones.

Adele, quien ganó los Grammys por Álbum del Año (25), Mejor Álbum Pop Vocal (25), Mejor Canción (Hello), Grabación (Hello), Canción del Año (Hello), fue figura por su homenaje a George Michael, quien falleció el 25 de diciembre de 2016. La británica eligió cantar ‘Fast Love’ escrita por el mismo Michael. Todo iba sobre la marcha hasta que Adele confundió la letra, paró a los músicos y volvió a empezar. Al final, la británica no contuvo las lágrimas, mientras que fue aplaudida por el público.

La cantante también aseguró que su Grammy por Mejor Álbum fue inmerecido por lo que rompió su estatuilla y le entregó la mitad a Beyoncé: “Lemonade (álbum de Beyoncé) fue monumental, tan bien pensado con un alma tan hermosa… que nosotros sí lo apreciamos. Todos los artistas te adoramos. Eres nuestra luz” aseguró Adele.

Cabe destacar también que el fallecido David Bowie se llevó otros cinco premios Grammy por Mejor video (Black Star), Álbum de música alternativa (Black Star), Diseño de Álbum, Ingeniería Musical y Canción Rock (Black Star). Luego de la premiación de Bowie, en el Teatro Microsoft de Los Ángeles (California), le siguió el espectáculo de Beyoncé, quien embarazada de gemelos, interpretó ‘Love Drought’ (Lemonade) vestida con telas doradas y semi-transparentes y joyas de oro, en honor a ‘Mami Wata’, una divinidad del agua.

Por otro lado, el pop y el metal se combinaron en la premiación de los Grammys con la presentación especial de Metallica y Lady Gaga. Los fanáticos alabaron la versión de ‘Moth Into the flame’, a pesar de que el micrófono de James Hetfield tuvo dificultades técnicas. Gaga compartió su micrófono de líder de Metallica, convirtiéndose así en la presentación más explosiva de la noche.

Blue Ivy, hija de Beyoncé y Bruno Mars, homenajearon la memoria de Prince. Por el lado de Ivy, lució un vestido de pantalón y blazer color rosado, adornado con una camisa como la que solía lucir el cantante de ‘Purple Rain’, a su vez Mars rindió tributo a la leyenda interpretando ‘Let’s Go Crazy’ y ‘Jungle Love’ con un traje púrpura, como los que usaba Prince. Mars cerró la presentación con un solo de guitarra como lo que hacía el cantante, quien falleció el 21 de abril de 2016.

Otra de las presentaciones más ovacionadas de la noche fue la de The Weeknd, quien acompañado del dueto francés Daft Punk, interpretó ‘Starboy’. Cabe destacar la presentación puesto que el dúo de música electrónica no se presentaba en la gala desde hace tres años.

Para concluir, hay que resaltar a James Corden como presentador de la noche. Sus apuntes sobre el presidente Trump, las recurrentes frases sobre los problemas técnicos y su gran presentación de ‘Carpool Karaoke’ junto a John Legend, Keith Urban y hasta la Blue Ivy se juntaron para cantar a una sola voz el clásico ‘Sweet Caroline’ de Neil Diamond.

Vea la lista completa de los ganadores a los Grammy:

Álbum del año



25 de Adele

Grabación del año



Hello de Adele

Canción del año



Hello de Adele

Mejor artista nuevo



Chance The Rapper

Mejor álbum de música contemporánea



Lemonade de Beyoncé

Pop Mejor álbum



25 de Adele

Mejor canción (solo)



Hello de Adele

Mejor dúo



Stressed Out de Twenty One Pilots

Mejor álbum Rap



Coloring Book de Chance The Rapper

Mejor canción



Hotline Bling de Drake

Mejor álbum Música electrónica



Skin de Flume

Mejor canción



Don’t Let Me Down de The Chainsmokers

Mejor álbum Rock



Tell me I’m Pretty de Cage The Elephant

Mejor canción



Blackstar de David Bowie

Mejor álbum R&B



Lalah Hathaway Live de Lalah Hathaway

Mejor canción



Lake by the Ocean de Hod David & Musze y Maxwell

Mejor álbum vocal Jazz



Take me to the Alley de Gregory Porter

Mejor álbum instrumental



Country for Old Men de John Scofield

Mejor álbum Música alternativa



Blackstar de David Bowie

Mejor álbum Reggae



Ziggy Marley de Ziggy Marley

Mejor álbum Folk



Undercurrent de Sarah Jarosz

Mejor álbum Blues contemporáneo



The Last Days of Oakland de Fantastic Negrito

Mejor álbum Pop Latino



Un Besito Más de Jesse & Joy

Mejor productor del año



Greg Kurstin (Adele)