Slayer vuelve a Colombia

Slayer es una de las bandas más reconocidas en el ámbito del rock mundial. Con más de 30 años ininterrumpidos de actividad, la banda fundada por los estadounidenses Jeff Hanneman, fallecido en 2013 por una enfermedad en la piel, y Kerry King comenzaron en un garaje de la ciudad de Huntington Park, al sur de California (Estados Unidos). Allí conocieron por coincidencia al chileno Tom Araya y al baterista cubano Dave Lombardo, formando una banda con influencias de Iron Maiden y Black Sabbath.

Desde su debut, Slayer ha lanzado 14 álbumes, ha vendido más de cuatro millones de discos (Estados Unidos) y se ha alzado con dos premios Grammy por su canción Eyes of the Insane (2007) y Final Six (2008). Pese a sus éxitos la banda ha tenido que lidiar con problemas con la iglesia católica por considerarlos satánicos, problemas en económicos que fueron el detonante para que Dave Lombardo abandonara la banda en 2013 y el más difícil de superar por los fans, la muerte de su fundador Jeff Hanneman el mismo año.

Slayer está de pie, a pesar de los embates, con Tom Araya (bajo) y Kerry King (guitarra) como los únicos miembros originales de la banda, que ahora están acompañados por Paul Bostaph (batería) y Gary Holt (guitarra).

La banda de metal pesado estará en Bogotá el próximo 3 de mayo, como parte del ‘Repentless Latin American Tour’, que también pasará por Costa Rica, Brasil, Chile y Argentina.

Si le gusta la música rápida con muchos arreglos de guitarra y una batería endemoniada no se puede perder el concierto de Slayer en la Gran Carpa Américas de Corferias que tendrá tres localidades para los fans: South of Heaven: 90 mil pesos, Hell Awaits: 149 mil pesos, Hell Awaits II: 195 mil pesos, Seasons in the Abyss: 299 mil pesos.

La primera vez que vino Slayer a Colombia fue en 2006, cuando su boletería se agotó en menos de dos semanas y en 2011 cuando se presentaron en el Palacio de los Deportes (Bogotá).

La preventa exclusiva comienza este 14 de febrero y la venta general el 16 de febrero. Recuerde que el evento es para mayores de 14 años. Para más información dé clic aquí.