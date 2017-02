Así suena ‘Smells Like Teen Spirit’ interpretado por más de mil músicos

En 1991, Nirvana, la banda liderada por Kurt Cobain, estrenó ‘Smells Like Teen Spirit’ y en menos de dos meses se convirtió en el himno de los jóvenes que vieron reflejados en las letras desahuciadas de esta canción. Luego de 20 años, el tema volvió a estar en boca de todos después de que el grupo Rockin’ 1000, conformado por 1.200 músicos subiera a sus redes sociales su versión.

El video es de su pasada presentación en la que grabaron su álbum That’s Live In Cesena 2016, en la que interpretaron otros clásicos del rock como Steppenwolf Born to be wild de AC/DC frente a 14 mil espectadores en el estadio Dino Manuzzi de Cesena.