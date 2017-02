El terror llega a las salas de cine con La cura siniestra

Jugar con la psicología en una película es un arte delicado y, en esta oportunidad, el director Gore Verbinski (El aro, en versión estadounidense) se juega sus cartas. Este thriller es visualmente muy pulido, lo que hará que los amantes del género se sientan atraídos.

La historia circula en torno de un joven ejecutivo que debe rescatar a su jefe, quien se ha ido a un ídilico spa en los Alpes suizos. Al llegar allá se revelan las verdades siniestras que esconde el lugar. Su salud mental es puesta a prueba cuando le diagnostican la misma enfermedad que los demás pacientes tienen y por la que todos anhelan la fantástica cura.

El joven actor Dane DeHaan (Knight of cups) es el protagonista y lo acompaña Mia Goth (Everest). La película es intensa y contiene escenas fuertes no aptas para gente sensible.