Playlist: siete canciones dedicadas a los inmigrantes

Los artistas musicales han puesto su talento sobre un tema que altera una parte esencial de los Estados Unidos: la emigración. Desde el ámbito empresarial hasta la industria del cine y la televisión ha resaltado que la fuerza laboral de los Estados Unidos proviene del extranjero.

A estos mensajes se le suman los artistas musicales, que desde años se han dedicado a defender a los inmigrantes con canciones que defienden el libre movimiento de personas que buscan un mejor futuro. En este listado de artistas entran Sting, Manu Chao, Neil Diamond e incluso Led Zeppelin.

Vea aquí la lista de artistas que le cantan a los emigrantes:

Englishman in New York, Sting

Englishman in New York es una canción de Sting que se estrenó en 1987 con su álbum ‘Nothing Like the Sun’. Sting se inspiró en la historia de su amigo británico Quentin Crisp, quien se había mudado de Londres a un apartamentos en Nueva York como un inmigrante legal.

En la canción se refleja que a pesar de ser un inmigrante legal, tiene que cambiar su té inglés por el café, neutralizar su acento y sus refinados modales.

Immigrant Song, Led Zeppelin

Esta canción se entrenó en 1970 en el tercer álbum de Led Zeppelin. El tema está dedicado al vikingo Leif Erikson, quien salió de Escandinavia en búsqueda de nuevas tierras (Estados Unidos) en el año 1000.

La canción evoca los golpes de los remos con el agua y la llegada a Norteamérica. La canción compuesta por los ingleses Jimmy Page y Robert Plant cobró un doble sentido cuando la vida de Erikson, como primer europeo en lo que sería Estados Unidos, sirvió para reflejar la situación de más de un millón de inmigrantes del mundo.

America, Neil Diamond

Neil Diamond es un cantautor estadounidense de música popular, ha sido uno de los artistas con más ventas en el mundo (120 millones de discos), según Billboard.

En 1980, Diamond lanzó al mercado ‘America’, una canción que relata la historia de la inmigración a los Estados Unidos, en el sencillo se escucha al cantante decir: “hemos estado viajando lejos sin hogar, pero no sin una estrella. Solo quiero ser libre, nos aferramos a un sueño en barcos y aviones…estamos llegando a América, estamos viajando a la luz de hoy”.

Icky Thump, White Stripes

Este tema fue escrito por Jack White en 2007 para el álbum Icky Thump. La canción es una crítica política de la inmigración estadounidense. En el video músical se ve a Jack White viajando en un auto hacia México, mientras que muestra como varios inmigrantes tienen dificultades para atravesar la frontera hacia los Estados Unidos.

Charles Aznavour, Les émigrants

Charles Aznavour francés compuso esta canción en el año 2000 para describir los sufrimientos de las personas que tienen que abandonar sus hogares por cuestiones económicas, políticas y sociales y formar un nuevo futuro.

Aznavour comienza la canción describiendo la situación del emigrante: “¿Cómo crees que vienen? Ellos llegaron con los bolsillos vacíos y las manos desnudas para trabajar en torres como obreros”.

Clandestino, Manu Chao

El grupo Manu Chao le puso ‘Clandestino’ a la canción y el álbum que estrenó en 1998. Esta canción describe la situación de los inmigrantes que quieren atravesar el estrecho de Gibraltar. El tema también cuenta la marginación, la discriminación y el aislamiento por los que son obligados a pasar cuando llegan a un nuevo país.

Por si acaso no regreso, Celia Cruz

Celia Cruz, la reconocida cantante cubana, interpreta esta canción que hace las veces del himno de los inmigrantes cubanos pues cuenta el dolor de dejar atrás el país en la que nació y la incertidumbre que les espera en tierras desconocidas.

“Por si acaso no regreso, me llevo tu bandera, lamentando que mis ojos, liberada no te vieran, porque tuve que marcharme. Pero el tiempo va pasando y tu sol sigue llorando. Siempre me sentí dichosa, de haber nacido entre tus brazos y aunque ya no esté, de mi corazón te dejo un pedazo” canta Cruz.