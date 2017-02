Escuche el nuevo disco de Robbie Williams

ROBBIE WILLIAMS

THE HEAVY ENTERTAINMENT SHOW

COLUMBIA

No es una exageración decir que Robbie Williams eleva la música pop a la categoría de arte, y esto es evidente desde el primer corte del disco The Heavy Entertainment Show. Es una celebración poderosa de la voz del cantante inglés que saltó a la fama como parte del quinteto Take That en los noventa y desde entonces se ha convertido en uno de los pilares (quizá poco celebrado de este lado del Atlántico) de la música popular británica.

Lleno de intervenciones orquestales poderosas y con el apoyo de compositores como Rufus Wainwright y John Grant, quizá las dos mejores canciones del disco son Love my life y Motherfucker (sí, ese es el título), compuestas para sus hijos Theodora y Charlton en los que les declara que “aunque no esté para pelear sus batallas, las ganarán eventualmente, y rezo para darles todo lo que importa, y un día me digan ‘amo mi vida, soy poderosa, soy hermosa, soy libre’”, al mismo tiempo que les advierte de la historia clínica de desórdenes psiquiátricos de su familia: “Cuando salgas a vivir tu propia vida y empieces a perder la capacidad de amar es porque tu tío vende drogas, tu primo se corta, tu abuela trabaja en porno, tu abuelo es alcohólico, tu mamá está loca…”.

Y claro, aunque es una exageración con el humor seco tan característico de Williams, resulta una confesión amorosa de un padre dedicado que no olvida su condición de ser humano, profundamente defectuoso. Como todos.